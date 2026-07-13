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رياضة
بعد المستويات المميزة التي قدمها مع ناديه الألماني

إبراهيم مازة على رادار كبار “البريميرليغ” في ميركاتو الصيف

ع. ع
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إبراهيم مازة على رادار كبار “البريميرليغ” في ميركاتو الصيف

يحظى الدولي الجزائري إبراهيم مازة بمتابعة دقيقة للغاية من أندية النخبة في الدوري الإنجليزي الممتاز، وذلك بعد المستويات المميزة التي قدمها مع ناديه الألماني بايرن ليفركوزن، بالإضافة إلى ظهوره البارز مع المنتخب الجزائري في نهائيات كأس العالم 2026.

ودخل كُل من تشيلسي وأستون فيلا سباق التعاقد مع اللاعب البالغ من العمر 20 عاماً بجدية للحصول على خدماته في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، لينضما إلى مانشستر سيتي الذي يضع اللاعب ضمن أولوياته، بجانب اهتمام سابق ومستمر من أندية أرسنال، وتوتنهام، ونيوكاسل، بالإضافة إلى متابعة من جوفنتوس الإيطالي وأندية برينتفورد وبرايتون.

والسر وراء هذا الصراع المحتدم هو قدرة مازة التكتيكية العالية ومرونته في الملعب؛ حيث يمكنه اللعب كصانع ألعاب في خط الوسط الهجومي، أو كلاعب وسط محوري، إلى جانب إمكانية شغل أدوار مختلفة على الأطراف، مما يمنح المدربين خيارات ديناميكية متعددة ويجعله هدفاً جذاباً للأندية الاستراتيجية.

وعلى الصعيد الرقمي والتعاقدي، شارك النجم الشاب في 41 مباراة مع ليفركوزن هذا الموسم في جميع المنافسات، سجل خلالها 5 أهداف وقدم ثلاث تمريرات حاسمة. ويمتد عقد اللاعب مع بايرن ليفركوزن حتى صيف 2030 بعد انضمامه من هيرتا برلين، وتُقدر قيمته السوقية الحالية بحوالي 45 مليون يورو وفي تصاعد مستمر، مما يضع النادي الألماني في موقف تفاوضي قوي للاستثمار في صفقته وتحقيق أعلى عائد مالي ممكن، مع أفضلية واضحة لأندية “البريميرليغ” بفضل قدراتها المالية الضخمة.

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