إبراهيم مازة يتربع على عرش أغلى لاعبي “الخضر”

بورصة المونديال تشتعل...

صنعت القيمة السوقية للدولي الجزائري الشاب، إبراهيم مازة، الحدث في الأوساط الكروية مؤخرًا، عقب تقارير منسوبة للمركز الدولي للدراسات الرياضية (CIES)، وضعت صانع ألعاب بايرن ليفركوزن الألماني في المرتبة الرابعة عالميًا بين أغلى المواهب الشابة بقيمة بلغت 84.3 مليون يورو. ورغم أن هذا الرقم يندرج ضمن الأنباء المضخمة إعلاميًا، إلا أنه يترجم بوضوح حجم النجومية المتصاعدة للاعب.

من الناحية الرسمية، تكشف مؤشرات منصة “ترانسفير ماركت” المتخصصة أن القيمة السوقية الحقيقية لـ “مازادونا” الجزائر مستقرة حاليًا عند 45 مليون يورو. ويمثل هذا الرقم قفزة نوعية هائلة في مسيرة اللاعب الشاب، الذي كان قد انتقل في صيف 2025 من هيرتا برلين إلى بطل الدوري الألماني في صفقة قُدّرت بـ 12 مليون يورو.

هذا التطور المتسارع في أسهم مازة يأتي نتاجًا لبصمته الواضحة في الملاعب الأوروبية، وتألقه اللافت برفقة المنتخب الوطني الجزائري في نهائيات كأس العالم 2026، حيث شارك في 4 مباريات مونديالية قوية. وبفضل هذه الأرقام، ينفرد مازة اليوم بصدارة قائمة أغلى لاعبي “محاربي الصحراء”، ليؤكد المؤشرات التي تضعه كأحد أبرز الأسماء الواعدة في القارة العجوز.