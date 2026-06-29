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رياضة

إبراهيم مازة يتفوّق على يامال في دور المجموعات

عمر سلامي
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إبراهيم مازة يتفوّق على يامال في دور المجموعات
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إبراهيم مازة

احتل لاعب المنتخب الجزائري، إبراهيم مازة، المركز الأول في ترتيب أحسن المراوغين، في دور مجموعات كأس العالم 2026 .

وقام مازة بـ12 مراوغة ناجحة سجلها في ثلاث مباريات، في دور المجموعات.

وتفوّق لاعب الوسط الهجومي لـ”الخضر”، على عدد من النجوم التألقين في المراوغات، على غرار الإسباني لمين يامال، والألماني جمال موسيالا.

وتعد مباراة النمسا، المباراة التي سجل خلالها مازة أكبر عدد له من المراوغات بـ6 مراوغات ناجحة.

واختير لاعب باير ليفركوزن أحسن لاعب في مباراة الجولة الثانية أمام الأردن.

كما تألق مازة في الصراعات، حيث نجح في 7صراعات من أصل ثمانية، بنسبة نجاح تقدر بـ87.8 بالمئة، وهو ما يؤكد تفوقه الفني والبدني.

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