إبراهيم مراد يشرع في زيارة عمل إلى خنشلة

يتوجه اليوم الإثنين، وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة، ابراهيم مراد، إلى ولاية خنشلة، للوقوف على مدى تقدّم الأشغال الخاصة بالبرامج التنموية المسطرة سلفا في هذه الولاية.

ووفقا لما أعلنه التلفزيون العمومي، فان الوزير مراد، سيستهل زيارته التفقدية لولاية خنشلة من شركة “كوسيدار آقرو” للزراعة، والتي لديها مشاريع فلاحية في صحراء النمامشة، في إطار البرنامج الكبير الذي أطلقه رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، والمتعلق بالزراعات الاستراتيجية، القمح والذرى والنباتات الزيتية.