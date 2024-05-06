-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
الجزائر

إبراهيم مراد يشرع في زيارة عمل إلى خنشلة

الشروق أونلاين
  • 29
  • 0
إبراهيم مراد يشرع في زيارة عمل إلى خنشلة

 يتوجه اليوم الإثنين، وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة، ابراهيم مراد، إلى ولاية خنشلة، للوقوف على مدى تقدّم الأشغال الخاصة بالبرامج التنموية المسطرة سلفا في هذه الولاية.

ووفقا لما أعلنه التلفزيون العمومي، فان الوزير مراد، سيستهل زيارته التفقدية لولاية خنشلة من شركة “كوسيدار آقرو” للزراعة، والتي لديها مشاريع فلاحية في صحراء النمامشة، في إطار البرنامج الكبير الذي أطلقه رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، والمتعلق بالزراعات الاستراتيجية، القمح والذرى والنباتات الزيتية.

مقالات ذات صلة
البويرة: مراد يتفقد ميدان المناورة الوطنية الدولية للحماية المدنية

البويرة: مراد يتفقد ميدان المناورة الوطنية الدولية للحماية المدنية

“سيال”.. بيان هام حول برنامج التوزيع عبر هذه البلديات

“سيال”.. بيان هام حول برنامج التوزيع عبر هذه البلديات

الجزائريون أكثر المهاجرين تمسكا بالهوية الإسلامية

الجزائريون أكثر المهاجرين تمسكا بالهوية الإسلامية

القضاء يفك ألغاز الاعتداء الإرهابي “تيقنتورين”

القضاء يفك ألغاز الاعتداء الإرهابي “تيقنتورين”

“سيمنس هيلثينيرز” للرعاية الطبية تطلق فرعها بالجزائر

“سيمنس هيلثينيرز” للرعاية الطبية تطلق فرعها بالجزائر

أسعار الأضاحي ستكون معقولة وأقل من العام الماضي

أسعار الأضاحي ستكون معقولة وأقل من العام الماضي

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد