إبعاد “اللّص” الكاميروني هونغلا عن البطولة الإفريقية

مارتين هونغلا (رقم "18") في مباراة الكاميرون والجزائر، بِتاريخ الـ 25 من مارس 2022.

دافع النّاخب الوطني الكاميروني ريغوبيرت سونغ عن لاعبه مارتين هونغلا، ونفى أن يكون لصّا.

ويُتَّهَمُ متوسّط الميدان مارتين هونغلا في بيت منتخب الكاميرون، بِسرقة أغراض لِبعض زملائه، خلال مُقابلتَي ناميبيا في أواخر شهر مارس الماضي، لِحساب الجولتَين الثالثة والرابعة من تصفيات كأس أمم إفريقيا.

ومنذ تلك المحطّة الخاصّة بِالمقابلات الدولية، لم يستلم لاعب نادي هيلاس فيرونا الإيطالي أيّ دعوة لِتمثيل ألوان منتخب الكاميرون. كما أن المدرب ريغوبيرت سونغ استغنى عنه، حينما أعلن في الأيّام القليلة الماضية عن قائمة لاعبي “كان” 2024 بِكوت ديفوار. وهو ما منح مزاعم السّرقة شيئا من المصداقية.

وفي أحدث مؤتمر صحفي نشّطه ونقل تفاصيله الإعلام المحلي، قال النّاخب الوطني الكاميروني ريغوبيرت سونغ إنه يعرف اللاعب مارتين هونغلا، منذ أن كان يُشرف على العارضة الفنية للمنتخب الأولمبي. وإن عدم جلبه إلى البطولة الإفريقية يعود لِخيارات تكتيكية، ولا علاقة له بِمزاعم السّرقة.

وسبق للاعب مارتين هونغلا (25 سنة) أن شارك مع منتخب الكاميرون في 22 مباراة دولية منذ 2020، يوجد بينها حضوره في مُنافستَي “كان” ومونديال 2022، وأيضا مُواجهتَي الجزائر في تصفيات كأس العالم.