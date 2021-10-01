هذه هي قائمة الحكام الدوليين لسنة 2022

علمت الشروق من مصادر مطلعة أن اللجنة المركزية للتحكيم أجرت تغييرات على قائمة الحكام الدوليين والتي أرسلت إلى الفيفا قبل الآجال المحددة لاعتمادها، وسيتم مناقشتها خلال المكتب الفيديرالي المقرر هذا الأحد..

قال مصدر مقرب من الفاف للشروق أن قائمة حكام الساحة طرأ فيها تعديل واحد وهو تجريد ابن الباهية وهران نبيل بوخالفة من الشارة الدولية وتعويضه بابن مدينة قسنطينة يوسف قموح المتألق الموسم الماضي، حيث أدار وبامتياز اغلب اللقاءات الصعبة.

وعن سبب إبعاد بوخالفة، قال أحد المقربين من لجنة بيشاري أنه خلال تقييم سنوي قامت به لجنة التحكيم فإنه احتل مرتبة لا تسمح له بالإبقاء على الشارة الدولية.

وفيما يخص الحكام المساعدين، فقد تم إبعاد المحضرم بوعبد الله عماري وتعويضه بببوزيت حمزة ويعود سببه إلى فشله في اجتياز الاختبارات البدنية التي جرت مؤخرا، وهو نفس السبب الذي تم في السنوات الأخيرة بتجريد عدد من الحكام من شارتهم على غرار لزوم من تلمسان، وطاهير من تيزي وزو و، وبشيران من بلعباس.

أما الحكم المساعد نبيل بونوة فإن ترتيبه السنوي لا يسمح له بالبقاء دوليا وتم تعويضه بالمساعد عبان عادل.

أما فيما يخص حكمات الساحة فقد تم منح الشارة الدولية للحكمة محاط غادة التي عوضت زميلتها محجوبة مصطفاي، في حين ان حكمة التماس كماد سارة خلفت حنان الغالي.

من جهة أخرى فإن عددا من الحكام فشلوا في الاختبارات البدنية على غرار نسيب، ميال، بوزرار، فلا يحق لهم التحكيم إلى غاية نجاحهم في هذه الاختبارات المعتمدة من الفيفا. علما أن الحكم السابق مصطفى بصيري قد اعتزل التحكيم “مؤقتا” بسبب تواجده في قبة البرلمان.

وفيما يلي قائمة الحكام الدوليين لفئة الرجال:

حكام الساحة: مصطفى غربال، مهدي عبيد شارف، لحلو بن ابرأهم، عبد الرزاق أعراب، لطفي بكواسة، إلياس بكواسة، يوسف قموح (عوض نبيل بوخالفة).

الحكام المساعدون: عبد الحق إيتشعلي، مقران قوراي، محمد سراج، إبراهيم الحملاوي سيد علي، عباس أكرم زرهوني، بوزيت حمزة عوض بوعبد الله عماري، عبان عادل عوض نبيل بونوة.

حكمات الساحة:

لامية عثمان، محاط غادة (عوضت محجوبة مصطفاي).

الحكمات المساعدات:

أسماء فريال وهاب، كماد سارة عوضت حنان الغالي.

قائمة الحكام الدوليين لدى مسابقة الكرة الشاطئية:

فتح الله سنهاجي، عروي زكريا عوض بدر الدين سفود.

قائمة الحكام الدوليين لدى مسابقة كرة القدم داخل القاعة:

عمار بلحوان، عادل شناوة،