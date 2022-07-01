إبنة الشرق الجزائري إيمان زرطيط تتوج بلقب ملكة جمال إفريقيا

توجت ابنة الشرق الجزائري إيمان زرطيط، بلقب ملكة جمال إفريقيا لعام 2022، حسبما أسفرت عنه نتائج المسابقة التي أقيمت في لبنان.

وافتكت زرطيط التي تنحدر من ولاية قسنطينة اللقب من بين 32 متنافسة، حيث اعتلت منصة التتويج في حفل عالمي بالعاصمة بيروت.

يذكر أن إيمان زرطيط حازت على لقب ملكة جمال الشرق الجزائري في العام 2019، كما تأهلت في العام 2021 لنهائي ملكة جمال التراث الإفريقي، أما اللقب الجديد فهو أول تتويج دولي لها.

وعبرت ملكة جمال إفريقيا عن فرحها واعتزازها باللقب، وأهدته لبلدها الجزائر ومتتبعيها.