إتحادية جيبوتي تقيل المدرب جوليان ميت

أقالت إتحادية جيبوتي لكرة القدم، المدرب جوليان ميت بعد تلقي المنتخب لأربع هزائم متتالية، في التصفيات المؤهلة إلى مونديال قطر.

وجاء قرار إتحادية جيبوتي، عقب الهزيمة الأخيرة التي تلقاها المنتخب أمام بوركينافاسو أمسية الإثنين، بهدفين دون رد، لحساب الجولة الرابعة من التصفيات.

كبد منتخب جيبوتي أربع هزائم متتالية في التصفيات، أمام كل من الجزائر والنيجر، وفي مناسبتين أمام منتخب بوركينافاسو، حيث تقلت شباكه 18 هدفا، ثمانية منها أمام الجزائر.

وأكدت إتحادية جيبوتي في بيان لها، إقالة المدرب جولين ميت وأضافت أنها ستعقد ندوة صحفية يوم 18 أكتوبر الجاري لتقديم تفاصيل أكثر عن الإقالة.