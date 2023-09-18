إتحاد الجزائر يتحصل على مبلغ 500 ألف دولار نظير فوزه بـ”السوبر” الإفريقي

المكتب التنفيذي لـ"الكاف" يرفع المكافآت المالية للأندية بـ130 بالمائة

سيتحصل فريق إتحاد الجزائر على مبلغ 500 ألف دولار من طرف الإتحاد الإفريقي لكرة القدم “الكاف”، ما يعادل 10 ملايير سنتيم بالعملة الوطنية، بعد فوزه على الأهلي المصري (0/1)، وتتويجه بلقب “السوبر الإفريقي” لسنة 2023.

اعتمد المكتب التنفيذي للإتحاد الإفريقي لكرة القدم “الكاف” زيادات جديدة معتبرة للجائزة المالية الخاصة بكأس “السوبر الإفريقي”، والتي توّج بها ممثل الكرة الجزائرية فريق إتحاد العاصمة، الجمعة الماضية، بمدينة الطائف السعودية.

وحسب ما كشفته الكنفدرالية الإفريقية، الإثنين، في بيان لها، فإن نسبة الزيادات التي أقرها المكتب التنفيذي للكاف فيما يخص “السوبر الإفريقي” كانت بنسبة 130 بالمائة مقارنة بقيمة جائزة الموسم الماضي، وعليه سيتحصل إتحاد العاصمة على مكافأة مالية تقدر بـ500 ألف دولار (حوالي 10 ملايير سنتيم بالعملة الوطنية) بدلا من 200 ألف دولار حسب النظام الذي كان معمولا به سابقا.

بالموازاة مع ذلك، ارتفعت المكافأة المالية الخاصة بنادي الأهلي المصري، منشط مباراة “السوبر” 2023 أمام إتحاد العاصمة، والذي سيتحصل بدوره، حسب الزيادات الجديد على مبلغ 250 ألف دولار، بدلا من مبلغ 125 ألف دولار سابقا.

وأكدت الهيئة الكروية القارية أن مجموع الزيادات التي أقرتها بمناسبة موسم 2023 على جوائز مباراة “السوبر” وصلت مبلغ 750 ألف دولار مقارنة بموسم 2022، حيث قدرت المكافآت بمبلغ 325 ألف دولار للفائز بلقب “السوبر” ووصيفه.

كما أوضحت “الكاف” في بيانها، أن الجوائز المالية لعديد المنافسات التابعة للإتحاد الإفريقي لكرة القدم عرفت هذه السنة زيادات معتبرة خلال السنوات الأخيرة، وهذا على غرار منافستي رابطة أبطال إفريقيا، كأس الكاف، رابطة أبطال إفريقيا للسيدات وكأس أمم إفريقيا.

في ذات السياق، كشفت الكاف أن الجوائز المالية لمنافستي رابطة الأبطال وكأس الكاف عرفت زيادة قدرت بنسبة 46 بالمائة، أما كأس أمم إفريقيا للسيدات فارتفعت بنسبة 150 بالمائة، فيما تم رفع ميزانية كأس أمم إفريقيا بمبلغ 5 ملايين دولار، وميزانية منافسة “الشان” بنسبة 45 بالمائة.

وتأتي هذه الزيادات الجديدة، حسب ما أوضحته الهيأة الكروية القارية، تجسيدا لوعود رئيس الكاف، باتريس موتسيبي، الذي يسعى لرفع جوائز كافة المنافسات من أجل مساعدة الأندية على الاستفادة من استقلالية مالية.

يذكر أن إتحاد العاصمة كان تألق الجمعة الماضية بمدينة الطائف السعودية، وعاد إلى أرض الوطن بلقب “السوبر الإفريقي”، بعد ما كسب رهانه أمام نادي القرن، الأهلي المصري، وفاز عليه بنتيجة هدف مقابل صفر.