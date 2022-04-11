إتصالات الجزائر: زيادة تدفق الأنترنت من غير تنقل بات ممكنا

أصبح بإمكان مستعملي الأنترنت الثابت (ايدوم آ.دي.أس.أل، وإيدوم فيبر) الرفع من تدفق الأنترنت عن بعد وذلك عبر فضاء زبائن اتصالات الجزائر دون الحاجة للانتقال إلى الوكالات التجارية للشركة حسبما أفاد به الأحد بيان لاتصالات الجزائر.

وأوضح البيان ذاته أن “اتصالات الجزائر وحرصا منها على راحة ورفاهية زبائنها قد اعطتهم امكانية زيادة تدفق الانترنت عن بعد دون الحاجة إلى التنقل إلى وكالاتنا التجارية” مضيفا أن “زبائن ايدوم أ.دي.أس.أل و إيدوم فيبر أصبح بامكانهم من الآن فصاعدا العبور إلى تدفقات أنترنت أكبر انطلاقا من فضاء الزبائن”.

وذكر ذات البيان أن “مكافئات معتبرة تمنح حاليا للزبائن الذين ينتقلون إلى تدفق 15 ميغابايت في الثانية و اكثر على اشتراكات إيدوم آ.دي.أس.آل و إيدوم فيبر”.