إتفاقيات وبرامج تعاون في عدّة قطاعات بين الجزائر وكوبا

سيتخلل الدورة الـ23 للجنة المختلطة الجزائرية الكوبية، بالعاصمة هافانا بين 13 و15 فيفري، دراسة وتوقيع عدّة إتفاقيات وبرامج تعاون بين البلدين، في عدّة قطاعات.

وسيترأس وزير الصحة عبد الحق سايحي، حسب بيان للوزارة، الوفد الجزائري المشارك في الجنة المختلطة الجزائرية الكوبية للتعاون الاقتصادي والتجاري والعلمي والثقافي.

وتعقب هذه الدورة الزيارة التي قام بها الرئيس الكوبي ميغيل دياز كانيل برمودز إلى الجزائر، بين 16 و19 نوفمبر الماضي. وهي تهدف إلى تقييم العلاقات الثنائية في ضوء “التوصيات التي تمت المصادقة عليها في الدورة السابقة”.

وخلال هذه الدورة “سيتمّ التوقيع على عدة إتفاقيات وبرامج تعاون في مجالات الصناعة الصيدلانية، الفلاحة، التعليم العالي، الشباب والرياضة، السياحة والثقافة، وغيرها”، يؤكد البيان.

كما سيتم تنظيم منتدى اقتصادي ثنائي يومي 14 و15 فيفري 2023، بمشاركة ما يزيد عن 60 متعاملا اقتصاديا جزائريا من قطاعات مختلفة.