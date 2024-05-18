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الجزائر

إتفاق شراكة بين “صيدال” و “أغروديف”

الشروق أونلاين
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إتفاق شراكة بين “صيدال” و “أغروديف”

 وقع المجمع العومي الجزائري للصناعات الدوائية “صيدال” ومجمع الصناعات الغذائية “آغروديف”، اليوم السبت، على إتفاق شراكة لتطوير الصناعات التحويلية.

وعلى هامش التوقيع على هذه الاتفاقية، أكد وزير الصناعة والانتاج الصيدلاني، علي عون، ان الاتفاقية لا تخص فقط ويتضمن إنتاج مواد التخمير لفائدة مصنع الخميرة الكائن مقرّه في ولاية وهران.ن بل سيشمل صناعات أخرى.

وأوصى الوزير عون، بضرورة استعمال التمور ذات النوعية المتوسطة، في عملية التحليل الكيميائي، الموجه للتصنيع، على غرار ما تقوم به كبريات الشركات العالمية، وعدم استعمال التمور الموجهة للاستهلاك الغذائي لفائدة المواطنين.

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