-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
عاجل
الرئيس تبون يترأس اجتماعا للمجلس الأعلى للأمن (فيديو)
اقتصاد
لجنة لدراسة وضعية المصانع العمومية المتوقفة.. عون يشدد:

إتمام استرجاع العقار الصناعي غير المستغل في أقرب الآجال

كمال.ل
  • 266
  • 0
إتمام استرجاع العقار الصناعي غير المستغل في أقرب الآجال
ح.م

أكد وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني علي عون الأربعاء بأم البواقي على ضرورة إتمام عملية استرجاع العقار الصناعي غير المستغل في أقرب الآجال.
وأعطى الوزير خلال زيارته للمؤسسة العمومية لإنجاز الغرف الجاهزة “كابراف” بعين امليلة واستماعه لعرض حول واقع القطاع، في إطار زيارة عمل وتفقد تقوده إلى ولاية أم البواقي، تعليمات تقضي ”بالإسراع في عملية استرجاع العقارات الصناعية غير المستغلة بغية منحها للمستثمرين الحقيقيين”.
ومنح عون المسؤولين عن ملف العقار الصناعي مهلة أقصاها نهاية السنة الجارية من أجل تطبيق القوانين السارية المفعول في مجال العقار الصناعي والتي أكد بأنها “واضحة وتقضي باسترجاع العقار الصناعي الذي لم يتم استغلاله وتقديم المستثمرين المزيفين إلى العدالة التي لها صلاحية اتخاذ الإجراءات اللازمة في حقهم”.
وشدد الوزير على ضرورة ربط المناطق الصناعية المتواجدة عبر الولايات بمختلف الشبكات لاسيما شبكتي الغاز الطبيعي والكهرباء والإنترنيت عن طريق الألياف البصرية في أقرب الآجال حتى يتسنى وضعها تحت تصرف المستثمرين الذين ينتظرون إتمام تهيئة هذه المناطق وتزويدها بمختلف الخدمات التي يحتاجونها في تجسيد مشاريعهم الاستثمارية.
ووجه وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني دعوة إلى المسؤولين المحليين ونواب الشعب لإشراكهم في متابعة مدى تقدم أشغال التهيئة والربط بالشبكات بمختلف المناطق الصناعية ومناطق النشاطات والتبليغ عن كل الاختلالات حتى يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة التي تسمح بوضع هذه المناطق حيز الخدمة.
كما طالب عون من المستثمرين بمزيد من الصبر لرفع كافة العوائق التي حالت عن تجسيد مشاريعهم، مؤكدا أن وزارة الصناعة والإنتاج الصيدلاني تعمل وفق برنامج مسطر من أجل إنجاح هذه المناطق ومنحها لمستحقيها من المستثمرين وفق توزيع أمثل يتم من خلاله مراعاة طبيعة كل منطقة والنشاطات التي تتلاءم معها.
وبخصوص الوحدات الإنتاجية العمومية التي توقفت عن العمل منذ سنوات في شاكلة مصنع النسيج بمدينة عين البيضاء، أكد الوزير بأنه قد تم على مستوى دائرته الوزارية استحداث لجنة خاصة مكلفة بدراسة وضعية هذه المؤسسات وإيجاد الحلول اللازمة التي تسمح للدولة بوضعها مجددا حيز الخدمة في إطار سياسة القطاع التي تهدف إلى خلق الثروة ومناصب الشغل.
وأعطى عون خلال زيارته لمؤسسة خاصة لصناعة الكواشف الطبية بالمنطقة الصناعية بعين امليلة تعليمات، دعا من خلالها إلى ضرورة تحويل تسيير المناطق الصناعية إلى مجمع الصناعات المحلية “ديفاندوس” في أقرب الآجال.

مقالات ذات صلة
“مرافي”.. مدينة جديدة محاطة بقناة مائية بطول 11 كلم في السعودية (فيديو)

“مرافي”.. مدينة جديدة محاطة بقناة مائية بطول 11 كلم في السعودية (فيديو)

تنصيب لجنة عمل مشتركة بين وزارة الصيد البحري و”بدر بنك”

تنصيب لجنة عمل مشتركة بين وزارة الصيد البحري و”بدر بنك”

بداية استرجاع المؤسسات المخوصصة والتعويض وارد

بداية استرجاع المؤسسات المخوصصة والتعويض وارد

جزائريون يتنافسون على التأهيل في ريادة الأعمال والمشاريع

جزائريون يتنافسون على التأهيل في ريادة الأعمال والمشاريع

صندوق سيادي عربي يتضاعف 9 مرات إلى 250 مليار دولار

صندوق سيادي عربي يتضاعف 9 مرات إلى 250 مليار دولار

عون في أم البواقي لتدشين وحدات صناعية عمومية وخاصة

عون في أم البواقي لتدشين وحدات صناعية عمومية وخاصة

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد