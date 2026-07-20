إتمام 93.41 بالمائة من الناجحين الجدد لتسجيلاتهم الجامعية

في انتظار تأكيدهم للرغبات قبل 22 جويلية... داودي يكشف:

بلغت نسبة المسجلين خلال فترة التسجيلات الأولية حوالي 396260 طالب من أصل 424226 ناجح وهذا إلى غاية منتصف ليلة الاثنين، في انتظار تأكيدهم للرغبات قبل 22 جويلية الجاري.

وحسب ما كشف عنه عبد الجبار داودي، مستشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، فإن نسبة من قاموا بالولوج للمنصة وملء بطاقة الرغبات في المرحلة الأولية للتسجيلات وصلت 93.41 بالمائة، وهذا من أصل 424226 طالب متحصل على شهادة البكالوريا دورة جوان 2026.

وأشار داودي أن 96.17 بالمائة من الناجحين في بكالوريا 2026 ويمثلون 407962 طالب قاموا بإمضاء الميثاق الإلكتروني عبر المنصة الرقمية المخصصة من قبل وزارة التعليم العالي لهذا الغرض، إلا أن 93.41 منهم من أتموا بطريقة سليمة وصحيحة كافة الإجراءات، ليقوموا إلى غاية 22 جويلية الجاري بتأكيد رغباتهم حتى تتسنى لمصالح وزارة التعليم العالي معالجة الرغبات والإعلان عن نتائج التوجيه.

والجدير بالذكر أن بطاقة الرغبات التي تم ملؤها وإرسالها حصريا عبر الأرضية الإلكترونية، ستخضع لمعالجة معلوماتية بمراعاة المعايير الأربعة للتسجيل الأولي والتوجيه، على أن تعلن النتائج بتاريخ 30 جويلية مساء، ليتمكن الناجحون مباشرة من دفع رسوم التسجيل عبر الأرضية الإلكترونية “بروغرس” من 5 إلى 10 أوت 2026.

فيما تمنح الوزارة فرصة ثانية للطلبة الذين حصلوا على صفر رغبة، أي تم توجيههم لرغبة غير موجودة في بطاقة الرغبات في المرحلة الأولى، إذ تقترح الوزارة للناجحين عملية ثانية للتسجيل الأولي من 31 إلى 2 أوت المقبل، ويمكن للمعنيين ملء بطاقة رغبات أخرى حسب ترتيب تفاضلي والتي يجب أن تحتوي على ستة اختيارات من ضمنها اثنين وجوبا، في مساري الليسانس ذات تسجيل محلي أو جهوي، حضوريا أو عن بعد، مع احترام المعدلات الدنيا للالتحاق وفي حدود المقاعد البيداغوجية المتوفرة، لتعلن النتائج يوم 5 أوت مساء، ليصبح التسجيل نهائيا بعد دفع حقوق التسجيل حصريا بواسطة البطاقة الذهبية لحامل شهادة البكالوريا أو أحد أقاربه عبر الأرضية الإلكترونية https://progres.mesrs.dz/webetu، وهذا في الفترة من 7 إلى 9 أوت.