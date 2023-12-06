إثارة جدل وهمي لِضرب بلماضي و”الخضر” عشية البطولة الإفريقية

سعدي منزعج ويُنبّه الجمهور الجزائري

نشر الاتحاد الجزائري لِكرة القدم مساء الأربعاء بيانا، له صلة بِالنّاخب الوطني جمال بلماضي.

وأشارت هيئة الرئيس وليد سعدي إلى إقامة بلماضي رفقة أسرته بِقطر، وقالت: “بعد المعلومات المُتعلّقة بِمقرّ إقامة المدرب الوطني للأكابر، ومن أجل إزالة أيّ غموض حول هذا الموضوع، يودّ الاتحاد الجزائري لِكرة القدم أن يُوضّح أنه لا توجد أيّ قضية بِهذا الشّأن، وأن الطرفَين (الفاف وبلماضي) مُلتزمان بِاحترام اتفاقيات سابقة مُبرمة بينهما”.

وأضافت “الفاف”: “يدعو الاتحاد الجزائري لِكرة القدم وسائل الإعلام الوطني والأسرة الكروية وأنصار مُحاربي الصّحراء، للالتفاف حول الناخب الوطني، ومساندته في مهمّته الهادفة إلى رفع الرّاية الوطنية عاليا، وتحديدا خلال نهائيات كأس أمم إفريقيا نسخة كوت ديفوار 2024”.

وبدا واضحا أن وليد سعدي مُنزعج من إثارة البعض لِجدل خاطئ، وإشعال فتيل معارك لا تهمّ إلّا هذه الأطراف. حيث يستهدف أصحابها ضرب نفسية بلماضي في الصّميم، وبِالتالي التأثير سلبا على لاعبيه في “الكان” الإيفواري.