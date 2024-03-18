إثارة مسلسل “حداش حداش” تخلق تفاعلا واسعا مع تسارع الأحداث

حقق مسلسل “حداش حداش” الرمضاني في جزئه الثاني تفاعلا واسعا عبر شبكات التواصل الاجتماعي، بفضل أحداثه المثيرة التي جعلت جمهوره يتشارك الآراء ويناقش التفاصيل، لحل لغزه المحيّر.

وابتدأت الحلقة الأولى من الموسم الجديد لمسلسل “حداش حداش”، بمشهد مواجهة لؤي (يوسف سحيري) للمهووس هشام (أكرم جغيم) بأدلة قاطعة على تورطه في جريمة قتل شقيقته ملاك، لتتسارع الأحداث بشكل لافت وتخلق نوعا من الإثارة لدى الجمهور المتعطش لمعرفة القاتل.

وحصلت سلسلة “حداش حداش” لأسامة قبي في موسمها الثاني، على ما يفوق 400 ألف مشاهدة، بعد أقل من 24 ساعة على بثّها عبر قناة الشروق ومنصة يوتيوب، حيث كان الجمهور في الانتظار لمتابعة الأحداث التي بقيت مبهمة من الموسم الأول.

يذكر أن “حداش حداش”، هو تاريخ حدوث جريمة غامضة بين مجموعة من الأصدقاء، تبدأ بعدها رحلة طويلة من البحث في ملابساتها، لكشف هوية المجرم.. الجميع يشك في الجميع.. هل الفاعل أحد الأصدقاء؟ أم القضية أكبر من ذلك بكثير!!

وتدور أحداث الجزء الثاني على لُعبة تُهدد حياة جميع أبطال المسلسل، تجبرهم على العيش في خوف ورعب متواصل يُهدد حياتهم، القاتل يجهلونه والترتيب كذلك، منظم اللعبة يريد الثأر من كل من تعدى عليه.