“إثبات الحياة الرقمية”.. توضيحات جديدة للمتقاعدين حول الخدمة

أعلن الصندوق الوطني للتقاعد عن إطلاق حملة إعلامية وطنية للتعريف وتعميم استخدام تقنية “إثبات الحياة الرقمية” عبر تطبيق الهاتف المحمول “تقاعدي”.

وأفاد بيان للصندوق أن الحملة ستكون خلال الفترة الممتدة من 24 ماي إلى 08 جوان 2026.

وتهدف هذه الحملة إلى مرافقة المتقاعدين وذوي الحقوق في اعتماد هذه الخدمة الرقمية الحديثة، التي تُمكن من إنجاز عملية إثبات الحياة عن بُعد بكل سهولة وأمان، دون الحاجة إلى التنقل نحو الوكالات، وذلك عبر تقنية التعرف على ملامح الوجه (R-FACE)، بما يضمن دقة وموثوقية عالية في التحقق من الهوية.

وأوضح البيان أنه وفي إطار تعزيز التحول الرقمي وتوسيع آليات القرب، يضع الصندوق الوطني للتقاعد عدة وسائل مرافقة على غرار:

1-فضاءات رقمية داخل الوكالات المحلية مزودة برموز QR لتحميل وتفعيل التطبيق.

2-زيارات ميدانية للمساعدات الاجتماعيات إلى المنازل لمرافقة كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة.

3-الرقم الأخضر 3011 لتقديم الدعم والإجابة عن الاستفسارات

وأشار البيان إلى أن الحملة ستشهد تنظيم قافلة التقاعد الرقمية، حيث ستجوب مختلف بلديات الوطن ابتداء من 31 ماي 2026، بهدف تقديم شروحات ميدانية مباشرة ومرافقة المتقاعدين في تحميل وتفعيل تطبيق “تقاعدي” والاستفادة من خدمة إثبات الحياة الرقمية في أحسن الظروف.

وفي ختام بيانه دعا الصندوق الوطني للتقاعد كافة المتقاعدين وذوي الحقوق إلى تحميل التطبيق والاستفادة من هذه الخدمة الرقمية الحديثة، إلى جانب مختلف الخدمات الإلكترونية المتاحة عن بُعد.