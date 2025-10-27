-- -- -- / -- -- --
الجزائر

إثر التقلبات الجوية.. المديرية العامة للأمن الوطني تُحذر

الشروق أونلاين
ح.م
شرطة المرور الجزائرية خلال التقلبات الجوية

دعت المديرية العامة للأمن الوطني، اليوم الإثنين، على خلفية التقلبات الجوية التي تشهدها بعض ولايات الوطن، سائقي المركبات ومستعملي الطريق العام إلى التحلي بأقصى درجات الحيطة والحذر أثناء تنقلاتهم، حفاظاً على سلامتهم وسلامة الآخرين.

وأكدت المديرية في بيان لها على ضرورة الالتزام بقواعد السلامة المرورية، من خلال تجنب الإفراط في السرعة، والالتزام بقانون المرور، واحترام مسافة الأمان لتفادي الحوادث الناتجة عن الظروف الجوية غير المستقرة.

كما ذكّرت المديرية العامة للأمن الوطني المواطنين بإمكانية التواصل معها عبر الرقم الأخضر 1548 وخط النجدة 17 لتلقي البلاغات والإشعارات على مدار الساعة.

