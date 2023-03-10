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الجزائر

إثر بلاغ جديد.. الدرك يوقف حافلة لنقل المسافرين

الشروق أونلاين
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إثر بلاغ جديد.. الدرك يوقف حافلة لنقل المسافرين
صفحة طريقي
الحافلة الموقفة

نتيجة تبليغ جديد من قبل أحد المواطنين، أوقف الدرك الوطني بولاية بسكرة حافلة لنقل المسافرين قامت بجملة من المخالفات.

وعلى إثر تبليغ أحد ركاب الحافلة  عبر صفحة طريقي، وبعد التنسيق مع الوحدات العاملة في الميدان، تم توقيف الحافلة على مستوى بلدية القنطرة ولاية بسكرة من طرف أفراد الفرقة الإقليمية للدرك ووضعها في المحشر.

أما المخالفات  المرفوعة ضد سائق الحافلة فتمثلت في عدم تقديم المركبة للمراقبة التقنية، تغيير المسلك بدون رخصة، الزيادة في عدد الركاب، إنعدام تعليق الشارات الخاصة بالمستخدمين، عدم ترقيم المقاعد، عدم توزيع التذاكر على الركاب، صعود ونزول المسافرين في نقاط غير مرخص بها بالإضافة إلى علبة إسعافات غير مجهزة.

بلاغ حول شاحنة قمامة بدون أضواء يقود الدرك لتوقيفها

مع انتشار ثقافة التبليغ عن المخالفات المرورية، أوقت عناصر الدرك الوطني شاحنة قامة تسير وسط الطريق ليلا بدون إنارة.

وجاء توقيف الشاحنة إثر تبليغ أحد المواطنين عبر صفحة طريقي المختصة في السلامة المرورية عن وجود شاحنة لنقل القمامة تسير بدون إنارة أو إشارة في وسط الطريق.

وقامت فرقة أمن الطرقات للدرك الوطني بدواودة على مستوى السد الثابت مزافران بالطريق السريع الجنوبي تيبازة باتجاه الجزائر بتوقيف الشاحنة تفاديا لما قد ينجر عنها منها من حوادث مرور.

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