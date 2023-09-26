إثيوبيا تستعدّ لتصنيع سيارات “لادا” الروسية لتصديرها إلى السوق الإفريقية

قال سفير إثيوبيا لدى روسيا تشام أوغالا يوريات، إن بلاده ستشرع في تصنيع سيارات “لادا” الروسية على أراضيها، من أجل تصديرها إلى السوق الإفريقية.

وقال السفير الإثيوبي في حديث لوكالة “تاس” الروسية:”سنرى سيارات “لادا” الروسية في الدول المجاورة (لإثيوبيا) في المستقبل القريب. لأنها وقعت بالفعل صفقة مع إحدى الشركات المحلية”.

وذكر الدبلوماسي عددا من الدول التي ستصدّر إليها السيارات الروسية المصنّعة في إثيوبيا، وهي السودان وجنوب السودان وكينيا والصومال.

وأعرب السفير عن أمله، في أن يبدأ الإنتاج المحلي لسيارات “لادا” في المستقبل القريب. مشيرا إلى أن شركات روسية أخرى “تبدي اهتماما بالاستثمار في إثيوبيا”.