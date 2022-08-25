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إثيوبيا تعلن إسقاط طائرة محمّلة بالأسلحة “لأعداء تاريخيين”

الشروق أونلاين
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إثيوبيا تعلن إسقاط طائرة محمّلة بالأسلحة “لأعداء تاريخيين”
أرشيف
معارك في إقليم تيغراي

أعلنت السلطات العسكرية في إثيوبيا يوم الأربعاء، أنها أسقطت طائرة شحن محمّلة بالأسلحة، بعد عبورها المجال الجويّ للبلاد قادمة من السودان، في طريقها نحو إقليم تيغراي شمالي البلاد.

وقال رئيس عمليات القوات المشتركة تسفاي أيالو لوكالة الأنباء الإثيوبية الرسمية، إن الطائرة كانت متجهة إلى منطقة تيغراي، حيث ينشط عناصر الجبهة الشعبية (الانفصالية) لتحرير تيغراي.

وأضاف المسؤول العسكري:”الطائرة التي أسقطتها القوات الجوية الإثيوبية تعود إلى أعداء تاريخيين، يريدون إضعاف إثيوبيا. وكانت هذه الجهة تدعم الانفصاليين لقرون”.

وتابع يقول:”جميع قوات الأمن الإثيوبية في حالة تأهب واستعداد كامل لحماية سيادة البلاد من الهجمات الإرهابية”، على حدّ تعبيره.

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