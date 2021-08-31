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إثيوبيا تغلق سفارتها وتؤكد متانة علاقتها مع الجزائر

الشروق
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إثيوبيا تغلق سفارتها وتؤكد متانة علاقتها مع الجزائر
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قالت سفارة إثيوبيا بالجزائر، إنه بسبب القيود المالية والأزمة الاقتصادية التي تفاقمت بسبب الآثار غير المرغوب فيها لوباء Covid-19 وإدخال إصلاحات تهدف إلى إقامة تمثيل دبلوماسي فعال، قررت حكومة جمهورية إثيوبيا الديمقراطية الفيدرالية، تغيير ترتيبات الاعتماد لبعض بعثاتها الدبلوماسية حول العالم.

وبالتالي، سيتم إغلاق مستشارية البعثة الإثيوبية في الجزائر مؤقتًا، وسيتم تغطية البعثة من قبل سفير غير مقيم موجود في أديس أبابا، اعتبارًا من 10 أكتوبر 2021.

وذكر بيان للسفارة، الثلاثاء، أنه “يمكن إعادة النظر في القرار المتخذ بشأن إغلاق السفارة في أي وقت في المستقبل عندما يتحسن الوضع الاقتصادي، لتؤكد “هذا الإجراء المؤقت لن يؤثر بأي شكل من الأشكال على العلاقة الثنائية القوية بين إثيوبيا والجزائر القائمة على التعاون والتفاهم المتبادل”.

ع.س

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