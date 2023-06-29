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إثيوبيا تقدّم طلبا رسميا للانضمام إلى بريكس

الشروق أونلاين
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إثيوبيا تقدّم طلبا رسميا للانضمام إلى بريكس
أرشيف
رئيس وزراء إثيوبيا

قدمت إثيوبيا طلبًا رسميا للانضمام إلى مجموعة بريكس، حسب ما أكده المتحدث باسم خارجيتها ميليس عالم يوم الخميس.

المتحدث باسم الخارجية الإثيوبية أجاب على سؤال صحفي حول الموضوع، بالقول إن “إثيوبيا طلبت رسميًا الانضمام إلى مجموعة بريكس”. معربا عن تطلعه للحصول على “ردّ إيجابي على الطلب”.

وتابع المتحدث يقول:”إثيوبيا كانت عضوًا ومؤسسًا للعديد من المؤسسات الدولية، وستواصل العمل مع المؤسسات الدولية التي يمكنها حماية مصالحها”.

الصين تؤكد دعمها لتوسيع مجموعة بريكس إلى أعضاء جدد

وقد أكدت الصين يوم الخميس 1 جوان دعمها لالتحاق دول جديدة بمجموعة بريكس، التي تضمّ حاليا 5 دول.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الصينية ماو نينغ في مؤتمر صحفي:” نحن ندعم توسّع بريكس، ونرحب بانضمام المزيد من الشركاء الذين يحملون نفس الفكر إلى عائلة المجموعة”.

وعقد وزراء خارجية المجموعة المتشكلة إلى جانب الصين، من روسيا وجنوب إفريقيا والبرازيل والهند، اجتماعا تحضيريا في كيب تاون يومي 1 و2 جوان.

وينتظر أن تدرس قمة المجموعة المرتقبة شهر أوت القادم في جنوب إفريقيا أيضا، إمكانية انضمام دول جديدة إلى بريكس.

وكشف مندوب جنوب إفريقيا لدى المجموعة أنيل سوكلال في وقت سابق، أن 13 دولة قد تقدّمت بطلبات رسمية لتصبح ضمن أعضاء بريكس.

وتقدّمت الجزائر بالفعل بطلب رسمي للانضمام إلى “بريكس”، حسب ما أكدته مسؤولة في وزارة الخارجية يوم الإثنين 7 نوفمبر 2022.

كما شارك الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون صيف العام الماضي، عن بعد، في القمة السابقة للمجموعة بالعاصمة الصينية بكين. إلى جانب قادة عدّة دول مرشّحة للالتحاق بالمجموعة.

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