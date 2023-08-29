إثيوبيا : مقتل 183 شخصا بإقليم أمهرة منذ بداية المواجهات شهر جويلة

قتل على الأقل 183 شخصا في إقليم أمهرة إثيوبيا، منذ شهر جويلية، وهذا بعد اندلاع المواجهات بين الجيش الإثيوبي وميليشيا “فانو”، حسب ما أعلنت عنه اليوم منظمة الأمم المتحدة.

وقد قالت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان أنها “قلقة إزاء حالة حقوق الإنسان” في إثيوبيا، وهذا بعد الإعلان عن حالة الطوارئ بداية شهر أوت.

“في منطقة أمهرة، بعد تصاعد الاشتباكات بين الجيش الإثيوبي وميليشيا “فانو” الإقليمية، وإعلان حالة الطوارئ في 4 أوت، تفاقم الوضع إلى حد كبير”، هذا ما قالته اليوم الناطقة الرسمية لمفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، مارتا هورتادو.

المتحدثة قالت “وقد قُتل ما لا يقل عن 183 شخصاً في اشتباكات منذ جويلية، وفقاً للمعلومات التي جمعتها مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان”.

ويعتبر إقليم أمهرة في إثيوبيا واحدا من الأقاليم الـ12 المكونين لفيديرالية إثيوبيا، تقطنه ثاني أكبر القوميات في البلاد، ويبلغ عدد سكانه أكثر من 19 مليون نسمة.

وكثيرا ما عرف الإقليم عديد المواجهات، منها محاولة إنقلاب فاشلة في 22 جوان 2019، تسببت في مقتل 7 أشخاص، منهم حاكم الإقليم ومستشاره، إضافة إلى اعتقال 178 شخصا متهما بالتورط في محاولة الإنقلاب.

إضافة إلى مواجهات بين “جبهة تحرير تيغراي” والجيش الحكومي في 2021. كذلك عرف الإقليم أعمال عنف طائفية تسببت في مقتل 30 شخصا وعديد الجرحى في أفريل 2022. وهذا قبل أن تنطلق مؤخرا بداية أوت لهذا العام مواجهات بين الجيش الحكومي وميليشيا “فانو”.