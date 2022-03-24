وزارة الصناعة الصيدلانية تعلن استثناء هذه المنتجات من إجبارية “الكود بار”

لن تطبّق إجبارية وضع الرمز التجاري العمودي (كودبار) على المنتوجات الموجّهة للاستهلاك البشري، على المنتجات الصيدلانية والمستلزمات الطبية.

وحسب ما أكدته وزارة الصناعة الصيدلانية الخميس في تعليمة إلى المؤسسات الصيدلانية. فإنّ المنتجات الصيدلانية والمستلزمات الطبية غير معنية بالإجراء.

وكانت وزارة التجارة وترقية الصادرات، قد بادرت بإعداد قرار وزاري مشترك في فيفري 2021. يُلزم جميع المتعاملين بوضع الرمز العمودي على جميع المنتجات الموجّهة للاستهلاك البشري.