إجبارية شهادة التلقيح لإيواء الطلبة.. ديوان الخدمات الجامعية يوضح

أصدر الديوان الوطني للخدمات الجامعية، مساء الأحد، توضيحا بشأن ما تم تداوله حول إجبارية شهادة التلقيح ضد فيروس كورونا لإيواء الطلبة.

ونشرت خلية الإعلام والاتصال التابعة للديوان تكذيبا جاء فيه: “تكذب إدارة الديوان الوطني للخدمات الجامعية الخبر الذي نشرته إحدى الجرائد والذي يؤكد على إجبارية إظهار بطاقة التلقيح ضد فيروس كورونا من طرف الطالب.

وحسب ما تم نشره فقد أكد مصدر نقابي للجريدة أن: إدارة الديوان الوطني للخدمات الجامعية ترى الحل الوحيد للحد من انتشار فيروس كورونا على مستوى الإقامات الجامعية هو إجبارية إظهار بطاقة التلقيح ضد فيروس كورونا من طرف الطالب قبل استفادته من خدمة الإيواء على مستوى الإقامة الجامعية.

وعليه فإن مصالح الديوان الوطني للخدمات الجامعية تكذب وتنفي ما تم نشره عبر صفحات الجريدة. كما تؤكد أنها قد راسلت في عديد المرات مديريات الخدمات الجامعية لاتخاذ الإجراءات والتدابير الوقائية اللازمة للحد من انتشار الفيروس حسب البروتوكول الصحي المعمول به . و تبقى عملية التلقيح اختيارية من طرف الطالب وليست إجبارية كما تم التطرق إليها.

ولكن من أجل حماية أفراد الأسرة الجامعية تم فتح مراكز تلقيح على مستوى كل مديريات الخدمات الجامعية لتسهيل عملية التلقيح سواء للطلبة أو مستخدمي الإدارة”.