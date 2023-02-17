إجبار رياضيين صغار في أستراليا على ارتداء ألبسة الشّواذ

أجبر اتحاد أستراليا لِكرة القدم أطفالا على ارتداء ألبسة رياضية تحمل رمز الشّواذ، في مقابلات تُجرى في الأيّام القليلة القادمة.

وتتراوح أعمار هؤلاء اللاعبين الصّغار ما بين ستّ وسبع سنوات، كما أوردته قناة “سكاي سبورتس” الأسترالية.

واشتكى أولياء هؤلاء الأطفال من أن اتحاد الكرة الأسترالي بِصدد معاقبتهم، إن لم يمتثلوا للقرار الوارد ذكره أعلاه.

وأظهرت تظاهرة كأس العالم لِكرة القدم التي احتضنتها قطر ما بين نوفمبر وديسمبر الماضيَين بِجلاء، إصرار الدول الغربية على الترويج عنوة للشّواذ، وإرغام الآخرين (المسلمين) على التعدّي على الفطرة الإنسانية.