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رياضة

إجبار لاعبين على ارتداء قميص الشواذ بينهم جزائري ومغربي

علي بهلولي
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إجبار لاعبين على ارتداء قميص الشواذ بينهم جزائري ومغربي
الأرشيف
فارس شعيبي وزكريا أبو خلال يحملان كأس فرنسا 2023.

أجبرت إدارة نادي تولوز الفرنسي لاعبيها على ارتداء قميص يحمل ألوانا ترمز إلى الشواذ.

ويتعلّق الأمر بِمباراة فريق تولوز والضّيف نادي نانت، التي تُجرى بِرسم الجولة الـ 35 من عمر البطولة الفرنسية، بعد ظهيرة هذا الأحد.

ورفض 5 لاعبين ارتداء القميص، بينهم الدولي ومتوسّط الميدان الهجومي الجزائري فارس شعيبي، وزميله المهاجم المغربي زكريا أبو خلال. وفقا لِتقرير نشرته صحيفة “لا ديباش دو ميدي” الفرنسية، السبت. التي أضافت أن هؤلاء اللاعبين طلبوا من مدربهم فيليب مونتانيي إعفاءهم من خوض مواجهة نانت.

أمّا صحيفة “لوباريزيان” الفرنسية، فذكرت أن لاعبا من الخماسي الرّافض سيرتدي القميص، وكشفت عن اسمه في المدافع لوغان كوستا من جزر الرأس الأخضر (أقصى غرب إفريقيا).

ووفقا للمصدرَين، فإن مُقترح ارتداء ألبسة رياضية بِألوان الشواذ، طرحته رابطة الكرة المحترفة الفرنسية، التي تُشرف على تسيير شؤون بطولتَي القسم الأوّل والثاني.

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