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الجزائر

إجراءات إلكترونية جديدة لمتابعة ملفات الاستيراد

الشروق أونلاين
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إجراءات إلكترونية جديدة لمتابعة ملفات الاستيراد

أعلنت وزارة التجارة الخارجية وترقية الصادرات، الإثنين، عن تفعيل مجموعة من العناوين الإلكترونية المخصصة لاستقبال ومتابعة مختلف الملفات ذات الصلة بعمليات الاستيراد.

وحسب بيان للوزارة، تهدف هذه الخطوة إلى تسهيل الإجراءات الإدارية، وتحسين التواصل بين الإدارة والمتعاملين الإقتصاديين، وتشمل هذه القنوات الرقمية ما يلي:

  • متابعة الشكاوى الخاصة بعمليات الاستيراد الموجهة لإعادة البيع على الحالة: rectif@mcepe.gov.dz
  • إيداع البرنامج التقديري للاستيراد (إعادة البيع على الحالة) الخاص بالسداسي الثاني من سنة 2025: ppimport@mcepe.gov.dz
  • إيداع البرنامج التقديري للاستيراد المخصص للتجهيز والتصنيع للسداسي الثاني 2025: ppfonctionnement@mcepe.gov.dz
  • متابعة عمليات استيراد الخدمات: importservices@mcepe.gov.dz
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