إجراءات إلكترونية جديدة لمتابعة ملفات الاستيراد

أعلنت وزارة التجارة الخارجية وترقية الصادرات، الإثنين، عن تفعيل مجموعة من العناوين الإلكترونية المخصصة لاستقبال ومتابعة مختلف الملفات ذات الصلة بعمليات الاستيراد.

وحسب بيان للوزارة، تهدف هذه الخطوة إلى تسهيل الإجراءات الإدارية، وتحسين التواصل بين الإدارة والمتعاملين الإقتصاديين، وتشمل هذه القنوات الرقمية ما يلي: