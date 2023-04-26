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إجراءات استباقية لحماية المحاصيل الزراعية من الحرائق

الشروق أونلاين
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إجراءات استباقية لحماية المحاصيل الزراعية من الحرائق
أرشيف
الحرائق

تحضّر المديرية العامة للحماية المدنية إجراءات استباقية لحماية المحاصيل الزراعية من أخطار الحرائق على مستوى المستثمرات الفلاحية عبر الوطن.

وأشرف المدير الفرعي للإحصائيات والإعلام بذات المصالح العقيد فاروق عاشور يوم الأربعاء بولاية المنيعة، على إطلاق الحملة الوطنية للوقاية من حرائق المحاصيل الزراعية لفائدة فلاحي الجنوب.

وقال عاشور بالمناسبة إن “المديرية العامة أعدّت مخططا واجراءات استباقية لحماية المحاصيل الزراعية من أخطار الحرائق المتزامنة مع ارتفاع درجات الحرارة. أو تلك الناتجة عن الآلات الفلاحية أثناء حملة الحصاد والدرس”.

وأكد المسؤول في ذات السياق أن مصالح الحماية المدنية وبالتعاون مع المصالح الفلاحية وكافة الجهات المعنية، ستقوم بإعداد ورشات تدريبية تطبيقية لمستعملي آلات الحصاد وكيفية التعامل مع الحرائق أثناء حملة الحصاد والدرس.

“كما ستسخّر الحماية المدنية كافة الإمكانيات المادية والبشرية لمرافقة المستثمرين الفلاحيين، قبل وأثناء وبعد وقوع أي طارئ”، يضيف المتحدث.

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