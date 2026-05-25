-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
رياضة
بسبب الفيروس القاتل

 إجراءات استثنائية في حق زوار كأس العالم عام 2026

ع. ع
  • 32
  • 0
 إجراءات استثنائية في حق زوار كأس العالم عام 2026

تستعد مطارات الولايات المتحدة لاستقبال مشجعي كأس العالم 2026 من كل الأقطار وهذا مع بدء العد التنازلي للحدث الكروي الأكبر. وقال الدكتور أوليفر جونسون، الأكاديمي المتخصص في مجال الصحة العالمية بجامعة “كينغز كوليدج لندن”، إن مخاطر إصابة المشجعين بفيروس “إيبولا” في كأس العالم لكرة القدم 2026، محدودة لكن تشديد إجراءات الفحص وقيود السفر قد يعقد الأمور اللوجستية.

وتقام النسخة الموسعة من كأس العالم، التي تضم 48 منتخبا وتستضيفها الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، خلال الفترة من 11 جوان إلى 19 جويلية المقبلين.

وسُجلت نحو 600 حالة إصابة مشتبه بها بفيروس “إيبولا” و139 وفاة محتملة في جمهورية الكونغو الديمقراطية، مما دفع منظمة الصحة العالمية إلى إعلان حالة طوارئ صحية عامة تثير قلقا دوليا.

وأدى هذا الوضع بالفعل إلى تعطيل استعدادات منتخب الكونغو الديمقراطية لكأس العالم. وألغى الفريق استعدادات كانت مقررة قبل البطولة في كينشاسا ونقل استعداداته المخطط لها إلى بلجيكا.

ومنعت السلطات الأمريكية دخول حاملي جوازات السفر غير الأمريكية الذين تواجدوا في جمهورية الكونغو الديمقراطية أو أوغندا أو جنوب السودان خلال الأيام 21 الماضية، مما أجبر الإداريين المقيمين في الكونغو على المغادرة مبكرا.

ومن المقرر أن يصل المنتخب الكونغولي إلى الولايات المتحدة في 10 أو 11 جوان المقبل، وسيقيم في هيوستن. وقال جونسون لـ”رويترز”: “إذا كنت زائرا عاديا لكأس العالم من أي مكان في العالم، أعتقد أن خطر إصابتك بفيروس “إيبولا” ضئيل للغاية، لم يتسبب فيروس “إيبولا” أبدا في انتقال العدوى في البلدان ذات الدخل المرتفع، حيث كانت الحالات نادرة للغاية”.

وأضاف: “يعود ذلك إلى أن الفيروس لا ينتقل عبر الهواء. وتنتقل العدوى عندما تكون على اتصال مباشر بشخص مريض جدا، لكن هناك تتبع جيد للمخالطين. وإذا حدثت حالة إصابة، يتم تحديدها بسرعة”.

مقالات ذات صلة
همّشوني في مونديال 82… وأطراف زرعت الفتنة بين اللاعبين

همّشوني في مونديال 82… وأطراف زرعت الفتنة بين اللاعبين

لقجع يتلقى ضربة موجعة جديدة (فيديو)

لقجع يتلقى ضربة موجعة جديدة (فيديو)

بلومي في “البريمرليغ”

بلومي في “البريمرليغ”

هذه هي ملامح قائمة “الخضر” في مونديال 2026

هذه هي ملامح قائمة “الخضر” في مونديال 2026

لا نفكر في الأرجنتين وحظوظنا متقاربة مع الجزائر

لا نفكر في الأرجنتين وحظوظنا متقاربة مع الجزائر

أيت جودي: سقوط بارادو ربما كان مبرمجا

أيت جودي: سقوط بارادو ربما كان مبرمجا

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد