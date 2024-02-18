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الجزائر
معدّات تقنية تستخدم لأول مرة منذ الاستقلال في منطقة الزبربر

إجراءات استثنائية لولاية البويرة: مباشرة عمليات حفر الآبار والتنقيب عن المياه الجوفية

الشروق أونلاين
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إجراءات استثنائية لولاية البويرة: مباشرة عمليات حفر الآبار والتنقيب عن المياه الجوفية
أرشيف
المياه

أمر رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون يوم الأحد، باتخاذ إجراءات استثنائية لفائدة ولاية البويرة، تتمثل في مباشرة عمليات حفر الآبار والتنقيب عن المياه الجوفية.

جاء ذلك في اجتماع لمجلس الوزراء، تطرق إلى استراتيجية قطاع الريّ بخصوص توفير مياه الشرب ومعالجة المياه المستعملة. إلى جانب ملفات اقتصادية واجتماعية أخرى.

وبناء على توجيهات الرئيس، ستباشر عمليات التنقيب عن المياه الجوفية في منطقة الزبربر بالبويرة، باستعمال “معدّات تقنية تستخدم لأول مرة منذ الاستقلال”.

كما أمر الرئيس تبون “بتسريع عمليات استكشاف مصادر جديدة للمياه الجوفية بمنطقة القطراني ببشار، كي تكون قابلة للاستغلال الصيف القادم”.

ووجّه رئيس الجمهورية وزير القطاع أيضا، بمتابعة حثيثة لمدى تقدم إنجاز محطات تصفية مياه البحر على المستوى الوطني. مُثمّنا “التقدم المُحرز وطنيا، في نسبة تصفية المياه المُستعملة”.

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