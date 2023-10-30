إجراءات استعجالية لتسريع استيراد اللحوم الحمراء

في لقاء لوزارة التجارة بعدد من المتعاملين

تأخرت عملية استيراد اللحوم الحمراء التي أُعلن عنها من طرف وزارة الفلاحة والتنمية الريفية مطلع شهر سبتمبر الماضي، رغم منح تراخيص لنحو 40 متعاملا لمباشرة الإجراءات، في وقت اجتمع فيه متعاملون في القطاع بوزارة التجارة لإزالة العقبات وتسريع العملية عبر إجراءات استعجالية.

وأفادت مصادر على صلة بالملف لـ”الشروق” أن وفدا عن المتعاملين واتحاد التجار التقى، الاثنين، بمسؤولين سامين بوزارة التجارة وترقية الصادرات من بينهم الأمين العام، لدراسة ومناقشة العراقيل والصعوبات التي واجهت عمليات الاستيراد وحالت دون إتمام العملية رغم الإعلان عنها مطلع سبتمبر الماضي.

ووفق ما توفر من تفاصيل، فإن عمليات استيراد عديدة خصوصا من دول أوروبية اصطدمت بعدم وجود شهادات “الحلال” التي تشترط السلطات الجزائرية إصدارها من طرف مسجد باريس الكبير.

ووفق مصادرنا، فقد تمت مباشرة إجراءات تسهيلية لإصدار شهادات حلال من طرف مسجد باريس بشكل استعجالي، لتمكين المتعاملين من تسريع عمليات الاستيراد عبر عدة دول أوروبية، على غرار بولونيا وايرلندا وايطاليا ودول أخرى.

وتؤكد المصادر ذاتها أن اللقاء ناقش تنظيم العملية على المدى البعيد أيضا ومنها عمليات التوطين البنكي والوثائق المطلوبة وأيضا التحضير لشهر رمضان المقبل، لضمان تموين السوق قبل أشهر من حلول الشهر الكريم وبالتالي الوصول إلى سوق مستقرة ومتوازنة خلال مارس المقبل. ومن القضايا التي تم طرحها خلال اللقاء ما تعلق بتخفيض الحقوق الجمركية من 30 إلى 5 بالمائة ودفعها بأثر رجعي اعتبارا من مارس 2023، وكيفية إتمام هذه العملية، ونقاط أخرى على صلة بالعراقيل التي واجهت المتعاملين.

وكان وزير المالية قد أعلن قبل أسابيع أنه في إطار إجراءات الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين، تقرر خفض معدل الحقوق الجمركية من 30 إلى 5 بالمائة، على لحوم الأبقار والأغنام الطازجة والمعبأة بالتفريغ وماشية الأبقار الحية المستوردة، وبأثر رجعي ابتداء من 1 مارس 2023 ويستمر القرار إلى غاية 31 ديسمبر 2024.

وجاءت تصريحات وزير المالية بعد أسابيع من إعلان وزارة الفلاحة والتنمية الريفية الترخيص باستيراد اللحوم الحمراء الطازجة والمبردة المعبأة بالتفريغ الهوائي فضلا عن تعديل في دفتر شروط استيراد عجول التسمين، واشترطت في دفاتر الأعباء ضرورة إبلاغ مصالحها هي ووزارة التجارة، وبشكل مسبق، بأسعار البيع المقدرة للحوم في السوق لتجار الجملة والجزارين وقواعد الحياة للشركات والمؤسسات الرسمية وغيرها.

كما فتحت وزارة الفلاحة والتنمية الريفية مجددا باب استيراد عجول الذبح وعجول التسمين واللحوم الحمراء الطازجة والمبردة المعبأة بالتفريغ الهوائي، أمام المتعاملين الاقتصاديين من القطاع الخاص، بعد أن ظلت العملية حصرية لشركة الجزائرية للحوم الحمراء “ألفيار” منذ 2022، في إطار مساعي ضمان تموين السوق الوطنية بكميات أكبر من هذه المادة وتسريع دخولها لإعادة الاستقرار للأسعار التي ارتفعت بشكل غير مسبوق.