إجراءات استعجالية لطي ملف “عدل 2”

نحو صب 16718 شهادة تخصيص خلال أيام وانتهاء العملية في 38 ولاية

ترأس وزير السكن والعمران والمدينة محمد طارق بلعريبي، اجتماعا خصص لطي ملف برنامج “عدل 2″، حضره الإطارات المركزية للوزارة، والمدير العام لـ”عدل” والمديرون الجهويون للوكالة.

وأشارت خلال هذا الاجتماع حصيلة البرنامج إلى بلوغ عدد المكتتبين الذين تم صب شهادات تخصيصهم 535521 مكتتب على المستوى الوطني من بينهم 16718 مكتتب سيتم صب شهاداتهم خلال الأيام الجارية على مستوى 27 ولاية، حسب ذات البيان.

وإجمالا، يبلغ عدد المكتتبين في برنامج عدل 2 ما مجموعه 561688 مكتتب، باحتساب عدد المكتتبين الذين دفعوا الشطر الأول بتاريخ 30 مارس 2021 والبالغ عددهم 27112 مكتتب بعد دراسة طعونهم.

وعلى ضوء هذه الأرقام، أمر بلعربي باستكمال عملية منح شهادات التخصيص لفائدة المكتتبين المتبقين والبالغ عددهم 26167 مكتتب، حسب البيان الذي أضاف بأن الوزير أمر بهذا الخصوص المدير العام لوكالة “عدل” بأخذ الإجراءات اللازمة لصب جميع شهادات التخصيص المتبقية في غضون الأسابيع القادمة.

واستحسن الوزير النتائج المحققة والتي أفضت إلى طي ملف “عدل 2” عبر 38 ولاية وهذا بصب جميع شهادات التخصيص فيها.

ومن جهة أخرى، شدد الوزير على ضرورة الإسراع في استكمال آخر المشاريع الموجهة لمشروع “عدل 2” في باقي الولايات تزامنا والتحضيرات للانطلاق في مشروع “عدل 3″، حيث أمر بوضع أجندة زمنية لاستكمال هذه المشاريع.

وفي هذا الإطار، أكد بأن “الخبرة المكتسبة في إنجاز هذا العدد الهائل من السكنات مكنت المورد البشري من تحقيق معادلة تحقيق السرعة في الإنجاز ورفع جميع العراقيل والحفاظ على جودة الإنجاز في آن واحد”.

وللوقوف عن قرب على المشاريع قيد الإنجاز والتي تعرف نوعًا من التأخر، طلب الوزير استدعاء فوريا لشركات “كوسيدار”، “بزالة”، “بلعمش” و”سوترابا” إلى مقر الوزارة لتلتقي بالمدير العام للسكن، بحضور المدير العام لوكالة “عدل”، قصد حلحلة جميع العراقيل والانتهاء من هذه المشاريع في أقرب الآجال، كما أمر المدير العام لوكالة “عدل” بأخذ الإجراءات اللازمة لصب جميع شهادات التخصيص المتبقية في غضون الأسابيع القادمة.