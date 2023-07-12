إجراءات تحفيزية جديدة لفائدة المصدرين قريبا

مدير فرعي بوزارة التجارة يكشف:

اعتبر المدير الفرعي لمتابعة ودعم الصادرات بوزارة التجارة وترقية الصادرات والمكلف بتسيير الوكالة الجزائرية لترقية التجارة الخارجية “ألجكس”، عبد اللطيف الهواري، الأربعاء، إعلان رئيس الجمهورية عن استحداث المجلس الأعلى للمصدرين “بشرى سارة” للمصدرين بصفة خاصة وللإدارة بصفة عامة، حيث من شأنه أن يساهم في تنظيم أكثر لهذا المجال بما يخدم مسعى الرفع من الصادرات خارج المحروقات.

وأوضح هواري، على أمواج الإذاعة، أن إعلان رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، خلال إشرافه على احتفالية الطبعة الأولى لـ”الوسام الشرفي للتصدير” عن استحداث المجلس الأعلى للمصدرين “في أقرب وقت” سيسمح “بالتكفل بانشغالات المصدرين من أجل إيجاد حلول مناسبة لكل المشاكل والعقبات التي تعترض المصدر الجزائري الذي يعتبر سفير الاقتصاد الجزائري بالخارج”.

ويعكس هذا الإجراء، يضيف، “الالتزام بتعزيز التصدير كمحرك رئيسي للنمو الاقتصادي بما سيساهم في زيادة قدرة الشركات الجزائرية على ولوج أسواق جديدة وزيادة حصتها في الأسواق العالمية، خاصة أن منتجاتها تتميز بالجودة والحماية على مستوى كل الأسواق من خلال المعهد الوطني لحماية الملكية الصناعية المتعاقد مع هيئات دولية”، يضيف المسؤول.

كما كشف الهواري عن “إجراءات تحفيزية جديدة لفائدة المصدرين سيتم الإعلان عنها مستقبلا”، تتمثل في “إنشاء نواد للمصدرين على حسب فئات وشعب معينة واستحداث مجالس تصديرية جديدة، فضلا عن امتيازات مالية يمكن إقرارها بموجب قوانين مالية مستقبلية”، موضحا أن هذه التدابير ستشمل كذلك “صغار المصدرين لتحفيزهم للقيام بأولى خطواتهم في مجال التصدير”.

وبهذا الخصوص، أشار ذات المسؤول إلى أن استراتيجية التصدير الحالية تركز على البعد الإفريقي ودول الجوار. وتبعا لذلك، فإن إقامة أول معرض دائم بنواكشط بموريتانيا، تابع لشركة “تصدير”، فرع مجمع الشركة الجزائرية للمعارض والتصدير “سافكس”، سيتم “بداية سبتمبر كأقصى تقدير” من أجل الترويج للمنتوجات الجزائرية، وخلق فرص حقيقية لفتح فضاءات تعاون، مشيرا إلى تنظيم معارض دائمة بعواصم إفريقية أخرى مستقبلا.

وستساعد هذه المعارض في ضمان تصدير المنتوجات الجزائرية للسوق الدولي “بطريقة مستمرة”، يضيف المكلف بتسيير”ألجكس”.

وذكر، في هذا الصدد، بتحقيق نحو 600 مليون دولار صادرات خارج المحروقات إلى الدول الإفريقية، أي ما يمثل نحو 10 بالمائة من القيمة الإجمالية للصادرات، من بينها 300 مليون دولار نحو دول إفريقيا الغربية.

وأضاف قائلا: “نهدف لمضاعفة النسبة لتجاوز 1مليار دولار نحو إفريقيا، لاسيما في ظل المزايا التي يمكن استغلالها خاصة بعد فتح خطوط برية وبحرية مع العواصم الإفريقية وثبات تكاليف النقل الدولي، بعد انخفاض أسعار النقل البحري”.

وبالنسبة للأسواق الدولية الأخرى، أكد الهواري على “تلقي العديد من الطلبات للترويج للمنتجات الجزائرية، مشيرا في هذا السياق إلى أن “زيارة رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون إلى روسيا أعطت دفعا كبيرا للطلب على هذه المنتوجات من طرف العديد من الشركات والمتعاملين الاقتصاديين الروس”. وتابع قائلا: “نحن بصدد إرسال قائمة العينات والمنتوجات المطلوبة”.

وبخصوص الطبعة الأولى للوسام الشرفي للتصدير، والتي شهدت تكريم أفضل المصدرين خلال السنوات الثلاث الأخيرة، أشار مدير “ألجكس” إلى أن الشركات التي تم تكريمها “تتبنى نظرة استشرافية لسنة 2029 وسيتم حوصلة جميع أهدافها والإعلان عنها من طرف السلطات”.

وتم تكريم 13 مصدرا وهيئة مرافقة للتصدير على أساس”عدة مقاييس تمثلت أهمها في الديناميكية المتصاعدة للتصدير والاستمرارية، وكسب أسواق جديدة، وكذا خلق جو من المنافسة بين المصدرين”، يضيف المسؤول.