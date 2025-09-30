إجراءات جديدة تخص الاستيراد المصغر

أكد وزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة، نور الدين واضح، اليوم الثلاثاء 30 سبتمبر، بالجزائر العاصمة، أنه وبناء على الانشغالات المطروحة ميدانيا، لا يزال العمل متواصلا لتحسين الإطار المنظم لممارسة نشاط الاستيراد المصغر.

ووفقا لمانقلته وكالة الأنباء الجزائرية، وخلال مشاركته في الجلسة الافتتاحية ليوم دراسي حول استخدام الذكاء الاصطناعي في التجارة الإلكترونية، أكد واضح أن قطاعه يعمل على تحسين تجربة الاستيراد المصغر مشيرا إلى أنه “سيتم تنظيم لقاءات، بالتنسيق مع الوزارات المعنية، لمناقشة كل الانشغالات، ولكن بعد مرور الوقت الكافي للحصول على رجع صدى حقيقي من المستوردين”.

وأفاد: “نحن في الاستماع لكل الانشغالات المطروحة بخصوص هذا الموضوع الهام”، مضيفا أن “هناك اجراءات ستتخذ” بناء على ذلك.

وذكر واضح بأن الهدف من هذا النظام هو السماح للشباب العاملين في الاستيراد المصغر “بالقيام بنشاطهم برأس مرفوع وتوفير الحماية لهم في ظل احترام قوانين الجمهورية”.

كما اعتبر الوزير بأن هذا النظام يؤكد أهمية الابتكار في التسيير، حيث أنه سمح بنقل الاستيراد المصغر من نشاط غير قانوني إلى نشاط مقنن، يسير من خلال منصة رقمية تتضمن شباكا موحدا.