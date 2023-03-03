إجراءات جديدة لاستقبال السياح العرب بالصحراء الجزائرية

أعلنت سفارة الجزائر بقطر، عن إجراءات جديدة وضعتها السلطات، لفائدة السياح العرب والأجانب الراغبين في زيارة 11 ولاية صحراوية.

وحسب بيان للسفارة فإنه “في إطار ترقية السياحة الصحراوية لبلادنا، قررت السلطات العليا بالبلاد تمكين السياح العرب والأجانب الراغبين في زيارة الجنوب الجزائري عن طريق وكالات السياحة والسفر المعتمدة بالجزائر من تأشيرة الدخول إلى بلادنا مباشرة على مستوى المراكز الحدودية“.

وأوضحت أن هذه الإجراءات ستكون بديلا “لإجراءات التأشيرة الممنوحة على مستوى مصالح السفارة على أن لا تتجاوز مدة صلاحية التأشيرة 30 يوما”.

وحسب البيان فإن “الولايات المعنية بهذا الإجراء هي : أدرار – إليزي – بشار – برج باجي مختار – بني عباس – تندوف – تمنراست – تمیمون – تقرت – جانت – عين صالح”.