إجراءات جديدة لاعتماد ومراقبة جودة المستلزمات الطبية  

ترأس وزير الصناعة الصيدلانية علي عون ،مساء الاثنين، اجتماع عمل وتنسيق بين المدير العام للوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية، شريف دليح، والمدير العام لهيئة الاعتماد الجزائرية نور الدين بوديسة.

وأفاد بيان للوزارة أن الاجتماع جاء في إطار السهر على جودة المنتوجات وضمان سلامتها ومطابقتها لاسيما المستلزمات الطبية المطروحة في السوق الوطنية، وذلك بحضور إطارات الوزارة وممثلين عن هيئة الاعتماد الجزائرية.

في هذا السياق، تم الاتفاق على تعزيز اتفاقية الشراكة وتوسيعها أين ستقوم الوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية بالاعتماد واعتراف بالهيئات المصادقة المعتمدة من طرف ALGERAC لمراقبة الجودة ومطابقة المستلزمات الطبية في إطار إجراءات المصادقة عليها وتسويقها.

كما يندرج الاجتماع في إطار متابعة تنفيذ اتفاقية تعاون بين “ALGERAC” و “ANPP”، بتقييم عملية الاعتماد لكل من الوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية ANPP لمعيار ISO / CEI 17020 و 17025 مما سيسمح للوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية ان تصبح مرجعًا على الصعيد الوطني والدولي، وكذا عملية المصادقة على المستلزمات الطبية من أجل ضمان جودتها ومطابقتها للمعايير الدولية ومتطلبات معيار ISO / IEC 13485.