إجراءات جديدة لتوفير الأدوات المدرسية والحفاظ على استقرار الأسعار

حث وزير التجارة، كمال رزيق، الاثنين، المتعاملين الاقتصاديين على دخول أسواق الرحمة للأدوات المدرسية التي تم برمجتها على مستوى 58 ولاية.

وأفاد بيان للوزارة “استكمالا لتحضيرات الدخول الاجتماعي المقبل ترأس وزير التجارة وترقية الصادرات الأستاذ كمال رزيق اليوم الإثنين 29 أوت 2022 بمقر الوزارة اجتماعا ضم ممثلين عن جمعية مستوردي الأدوات المدرسية (جمعية قيد التأسيس) حيث تناول معهم وضعية سوق الأدوات المدرسية من حيث الوفرة والأسعار”.

وتابع البيان “هذا وقد حث السيد الوزير المتعاملين الاقتصاديين على دخول أسواق الرحمة للأدوات المدرسية التي تم برمجتها على مستوى 58 ولاية، مؤكدا في ذات السياق استعداد الوزارة التام بكل هيئاتها المركزية والمحلية لمرافقة المتعاملين في هذا المسعى”.

من جانبهم طمأن المستوردون الوزير خاصة من جانب توفر السلع والمواد، واختتم الجلسة بالتذكير بأن أبواب الوزارة مفتوحة على مصراعيها للمتعاملين الاقتصاديين.