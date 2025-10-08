إجراءات جديدة لدعم الزراعات الزيتية

استقبل وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، ياسين وليد، مساء أمس الثلاثاء بمقر الوزارة، مجموعة من الفلاحين المنخرطين في برنامج تطوير الزراعات الزيتية، خصوصاً زراعة دوار الشمس، بهدف الاستماع إلى انشغالاتهم ورفع العراقيل التي واجهوها خلال تجربتهم الأولى في إنتاج هذه الزراعة الاستراتيجية، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتفادي الخسائر.

وحضر اللقاء المدير العام للديوان الجزائري المهني للحبوب، والرئيس المدير العام للديوان الوطني لأغذية الأنعام وتربية الدواجن (ONAB)، والمدير العام لمؤسسة تطوير الزراعات الاستراتيجية، إلى جانب ممثل عن شركة متخصصة في تموين الفلاحين بالبذور والأسمدة الخاصة بزراعة دوار الشمس.

وعبر الفلاحون خلال اللقاء عن رغبتهم في الاستثمار في هذه الزراعة الواعدة التي تحظى بدعم الدولة، كما طرحوا جملة من الانشغالات المتعلقة بموسم 2024-2025، أبرزها مشاكل التكفل بالمحاصيل المخزنة على مستوى تعاونيات الحبوب والبقول الجافة وتحويلها إلى الوحدات الصناعية، إضافة إلى نقص العتاد المتخصص، وضعف التكوين، وغياب المرافقة التقنية.

وبعد الاستماع إلى المداخلات، أكد الوزير ياسين وليد حرص الدولة على مواصلة دعم هذه الزراعة الاستراتيجية، ومرافقة المنتجين بتسخير كل الإمكانيات اللازمة لتوسيع المساحات المزروعة بها في شمال وجنوب البلاد.

كما أعلن عن جملة من القرارات العملية لتشجيع الفلاحين على مواصلة الإنتاج، من أبرزها: