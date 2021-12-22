إجراءات جديدة لدعم المؤسسات الصغيرة

اتفاقية بين صندوق ضمان القروض ووكالة تطويرها

وقع صندوق ضمان القروض للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والوكالة الوطنية لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الابتكار على اتفاقية تسمح بتحديد شروط وطرق التعاون بين الهيئتين.

وحسب ما جاء في بيان مشترك للهيأتين، أن هذه الاتفاقية تحدد شروط وطرق التعاون في اطار الشراكة بين الصندوق والوكالة، حيث يشكل الاتفاق “دعما كبيرا” عبر الهياكل الحالية والإطار التنظيمي للوكالة على المستوى الوطني لتوسيع تمثيليات صندوق ضمان القروض في جميع أنحاء الوطن مع إعطاء الأولوية لولايات الجنوب.

وتندرج هذه الاتفاقية، يضيف البيان، في اطار “دفع وتيرة التنمية عن طريق تشجيع الاستثمار في جنوب البلاد”. ولإطلاق هذه الشراكة كمرحلة أولى وبالاتفاق المتبادل بين الطرفين، وقع الاختيار على التمثيليات الجهوية ببشار وغرادية وتمنراست والوادي، حسب ذات البيان.

كما سيتم تمديد هذا التمثيل، قبل نهاية الثلاثي الأول من السنة المقبلة، إلى أربعة هياكل اخرى وهي البيض وأدرار وتندوف واليزي، يوضح البيان.

وذكر البيان أن صندوق ضمان القروض للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة يتدخل، بصفته شريك، في تحمل مخاطر عدم سداد المؤسسات الصغيرة التي تطلب الحصول على قروض استثمارية بهدف إنشاء مؤسسات جديدة وتوسيع نشاط المؤسسة وتجديد او تحديث التجهيزات.

وعلى هذا الأساس، فإن الصندوق يأتي لتغطية المخاطر على القروض التي تطلبها المؤسسات لصالح البنوك والمؤسسات المالية، ويصل معدل التغطية التي يمنحها الصندوق بالنسبة للضمانات الممنوحة إلى 80 بالمائة من اصل التمويل الذي يمنحه البنك في حدود سقف 100 مليون دينار، اما بالنسبة للضمان الممنوح من قبل الصندوق برأسمال “صندوق ميدا” فإن تغطيته تصل إلى 60 بالمائة من اصل التمويل الذي يمنحه البنك في حدود سقف 250 مليون دينار.