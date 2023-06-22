إجراءات جديدة لفائدة الشركات المصغرة ومنصة رقمية للمقاول

أعلن وزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة، ياسين وليد عن سلسلة من الإجراءات لفائدة الشركات المصغرة وكذا إطلاق منصة للمقاول.

وكشف الوزير، الخميس، خلال إشرافه على افتتاح ندوة بعنوان: الشركات المصغرة نحو نموذج اقتصادي مستدام” على سلسلة من الإجراءات التي تهدف إلى المرور نحو نموذج اقتصادي في الوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولتية وكذا على نشر ثقافة المقاولتية داخل الجامعات بهدف رفع عدد الشركات من 25 شركة منشأة لكل 1000 نسمة، إلى 45، وكذا استحداث 100.000 منصب عمل جديد في السنتين القادمتين

وأوضح الوزير أنه ولتجسيد هذه الأهداف، تم اعتماد سلم تنقيط في تمويل وانتقاء المشاريع، وكذا إطلاق مراكز دعم المقاولتية في الجامعات، والتي سوف تنشأ على مستوى كل جامعات الوطن وسيكون دورها تكوين الطلب في مجال المقاولاتية ضمن برنامج تكوين مكثف من تأطير خبراء في المجال، أساتذة جامعيين ومؤطرين من الوكالة، فضلاً مرافقة الطلبة الراغبين في إنشاء شركاتهم.

كما اُعلن عن إطلاق منصة mouqawil.dz لتوجيه المقاولين ومساعدتهم في مسارهم المقاولاتي.

ومن جانب آخر، حرص الوزير على تشجيع الشركات المصغرة الناشطة في المجال الصناعي على الانخراط في المناولة، إذ سيتم إطلاق خارطة وطنية للمناولة، لتحفيز فرص ولوج أسواق محلية والمساهمة في تقليص الاعتماد على الإستيراد من خلال ترقية الصناعة المحلية.

كما أعلن الوزير عن اعتماد اللغة العربية والإنجليزية في اسم الوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية ، حيث ستُصبح إسم الوكالة باللغة الإنجليزية:

National Entrepreneurship Support And Development Agency

وسُتعرف إختصارا باسم NESDA، مع عرض تصميم جديد لشعار الوكالة يعكس التوجه الجديد وتحولها إلى أداة اقتصادية بامتياز.