أعلنت الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار في بيان لها اليوم الخميس، 23 جويلية، عن إجراءات جديدة لفائدة المتعاملين الاقتصاديين بداية من من يوم الأحد 26 جويلية.

فسيكون بإمكان كافة المتعاملين الاقتصاديين، الحصول على عقود التعمير (رخصة البناء، شهادة المطابقة)، ورخص الاستغلال الخاصة بالمشاريع الاستثمارية المسجلة على مستوى الشباك الوحيد للمشاريع الكبرى والاستثمارات الأجنبية، وطلبات رخص العمل والتراخيص المسبقة المرتبطة بها، ومختلف الإجراءات والوثائق المتعلقة بإنشاء الشركات، بما في ذلك إجراءات القيد في السجل التجاري واستخراج وثائقه، إضافة إلى الإجراءات والوثائق المتعلقة بمصالح الضرائب وتحصيل الحقوق والرسوم المستحقة ذات الصلة بإنجاز المشاريع الاستثمارية.

وأشارت الوكالة أن هذه الخطوة تندرج في إطار مواصلة تنفيذ الإصلاحات الرامية إلى تحسين مناخ الاستثمار وتبسيط الإجراءات الإدارية، في إطار إعادة تنظيم الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، وكذا تفويض السلطة لفائدة ممثلي الإدارات والهيئات العمومية المعتمدة على مستوى الشبابيك الوحيدة.

وأضافت الوكالة انه سيتم خلال الأيام القليلة المقبلة، تعميم العمل بهذه الآلية على مستوى الشبابيك الوحيدة عبر مختلف ولايات الوطن.

وأكدت الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار أن هذه الخطوة “تجسد مرحلة جديدة في تفعيل منظومة الشبابيك الوحيدة، وتعكس التزامها بمواصلة تحسين جودة المرافقة الإدارية، وتعزيز التنسيق بين مختلف الإدارات والهيئات العمومية، بما يوفر للمستثمر مسارًا إداريًا أكثر بساطة ونجاعة وفعالية، ويعزز جاذبية مناخ الاستثمار في الجزائر”.