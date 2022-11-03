إجراءات جديدة لفائدة الممنوحين بالخارج المتأخرين في مناقشة الدكتوراه

وزارة التعليم العالي تقرر

منحت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الأساتذة والطلبة المستفيدين من منح دراسية بالخارج المتأخرين عن مناقشة أطروحاتهم، فرصة جديدة من أجل استكمال الدكتوراه.

واعلنت الوزارة في مراسلة موقعة من قبل مديرية التعاون والتبادل الخارجي عن إجراءات جديدة لفائدة الممنوحين المتأخرين في مناقشة الدكتوراه، بعدما سبق وأن تم منحهم العام الماضي أجلا لشهر جوان 2021 من أجل المناقشة، ولم يتمكن العديد منهم من ذلك بسبب عراقيل تخص نشر المقال العلمي أو مخابر البحث وغيرها من المشاكل.

ومن أجل ذلك، قررت الوزارة منح المتأخرين من الأساتذة والطلبة المستفيدين من منح دراسية في الخارج في مختلف البرامج على غرار البرنامج الوطني الاستثنائي، وبرنامج التعاون الجزائري الفرنسي، والبرنامج الوطني الاستثنائي للغة الانجليزية، مهلة جديدة للايداع واستكمال البحوث عن طريق المرافقة .

فبالنسبة للممنوحين في إطار كل من البرنامج الوطني الاستثنائي وبرنامج التعاون الجزائري الفرنسي سيتم منح كل من الأستاذة وطلبة الدكتوراه المسجلين بالجزائر تسجيلات اضافية استثنائية تصل الى سنة قابلة للتجديد مرة واحدة، لتمكينهم من استكمال أبحاثهم ومناقشة اطروحاتهم.

أما فيما يخص الممنوحين في إطار البرنامج الوطني الاستثنائي للغة الإنجليزية ، أمرت الوزارة بتحديد الوضعية الراهنة للطلبة المعنيين، مع تمكين المتأخرين منهم من تمديد استثنائي لفترة التكوين بالجامعات المستقبلة بدون أثر مالي .

وقررت الوزارة بالنسبة للممنوحين في تونس تمكينهم من التسجيل بالجزائر وإعطائهم مهلة سنتين من أجل استكمال أبحاثهم، لتدعو مؤسسات التعليم العالي حتى تشرع في تسجيل الطلبة المعنيين ابتداء من 01 ديسمبر 2022.