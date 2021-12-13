إجراءات جديدة للحصول على تأشيرة شنغن بالنسبة للجزائريين
أعلن مركز “في.أف.أس غلوبال” لخدمات التأشيرة الفرنسية، أنه بإمكان الراغبين في الحصول على تأشيرة شنغن، التقرب إلى مراكزها عبر تقديم طلب واحد يجمع 6 مسافرين كحد أقصى.
وأوضح المركز في بيان له، الاثنين، أنه على طالبي التأشيرة ملئ الاستمارة وتقديمها عبر إحدى الطرق الاختيارية التالية:
1- التقدم بالاستمارة نحو المركز مع دفع مبلغ 6300 دج.
2- إعادة ملئ استمارة المجموعة عبر الموقع الإلكتروني قبل 15 ساعة من الموعد.
3- في حالة إعادة البرمجة قبل 5 أيام عن موعد تقديم التأشيرة.