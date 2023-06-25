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الجزائر

إجراءات جديدة للسفر عبر رحلات الجوية الجزائرية

الشروق أونلاين
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إجراءات جديدة للسفر عبر رحلات الجوية الجزائرية
الخطوط الجوية الجزائرية

نشرت الخطوط الجوية الجزائرية، في بيان لها، الأحد، العديد من الإجراءات الجديدة للسفر بالنسبة لزبائنها. 

وطلبت الجوية الجزائرية في بيانها من جميع الزبائن الحضور إلى التسجيل 4 ساعات قبل موعد إقلاع كل الرحلات الدولية.

وأعلمت المؤسسة نفسها كافة المسافرين عبر خطوطها، أن الموعد النهائي للتسجيل بالرحلات الدولية هو “ساعة ونصف”.

وفي ذات السياق أكدت الجوية الجزائرية “إلغاء حجز الركاب الغائبين على متن الطائرة وإطلاق عملية البحث عن الامتعة سيكون 30 دقيقة قبل الإقلاع”.

وأضاف بيان الجوية الجزائرية أنّ “إغلاق الأبواب وإزالة جسر الركوب يكون 20 دقيقة قبل وقت الإقلاع”.

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