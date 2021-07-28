إجراءات جديدة لمجابهة كورونا بالمطارات

بعد إلغاء اجراءات الحجر الصحي بالفنادق

تفقد وزير الصحة عبد الرحمان بن بوزيد الأربعاء بمطار هواري بومدين الدولي بالعاصمة الاجراءات الوقائية المتخذة في اطار مجابهة فيروس كورونا (كوفيد19) بعد الغاء اجبارية الحجر الصحي بالفنادق لمدة 5 أيام على الوافدين الى الجزائر من الخارج.

وأكد الوزير بالمناسبة أنه “تطبيقا لتعليمات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون الخاصة بتخفيف الإجراءات الخاصة بالمسافرين القادمين إلى الجزائر وبعد الغاء إجراءات الحجر الصحي بالفنادق التي كان معمولا به سابقا تم اتخاذ اجراءات بمطار الجزائر الدولي كنموذج باعتباره أكبر مطارات البلاد، مضيفا أنه بموجب هذه الإجراءات “يتم اخضاع المسافرين لاختبار المضادات الجينية (تحليل الكشف عن فيروس كورونا) بالمطار عند الوصول” وسيتم اختبار هذه الإجراءات – كما أضاف – “في أول رحلة تحط بمطار هواري بومدين”.

وبعد أن نوه الوزير بالجهود التي تبذلها مصالح الشرطة والجمارك والحماية المدنية لإنجاح الاجراءات وضمان سلامة المسافرين، أوضح أن “تجند كافة القطاعات وتضامن الجزائريين كفيل بالتخلص من هذا الوضع الصحي السيء وتخفيف الضغط” لاسيما وأن “الجزائر لديها امكانات وكفاءات قادرة على رفع التحدي والانتصار على الوباء”، مذكرا بأنه “تم اقتناء كميات كبيرة من اللقاحات ومكثفات الأوكسجين”.

كما وقف الوزير على سير عملية التلقيح الخاصة بعمال وموظفي المطار، مؤكدا على “أهمية التلقيح الذي سيتم رفع وتيرته للوصول إلى أكبر عدد من المواطنين” الأمر الذي -كما قال- “يساهم في رفع المناعة”.

كما دعا بن بوزيد خلال هذه الزيارة أسرة الاعلام إلى “الانضمام إلى المجهود الوطني لمكافحة جائحة كورونا من خلال محاربة الشائعات التي تلاحق عمليات التلقيح بحملات تحسيسية مكثفة ونشر معلومات موضوعية وايجابية”، مشيرا في نفس الاطار إلى أن “القانون يمنع ترويج الشائعات في مثل هذه الأوضاع”.