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اقتصاد

إجراءات ردعية لمنع المضاربة في سيارات “دوبلو بانوراما”

الشروق أونلاين
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إجراءات ردعية لمنع المضاربة في سيارات “دوبلو بانوراما”
أرشيف
"دوبلو بانوراما"

أشرف وزير الصناعة سيفي غريب يوم الأربعاء، على اجتماع تنسيقي خُصّص لوضع اللمسات الأخيرة لإطلاق المنصة الخاصة بمراقبة بيع السيارات المصنّعة في الجزائر، بحضور ممثلي عدد من القطاعات الوزارية والهيئات المعنية.

وشارك في الاجتماع، حسب ما ذكره بيان للوزارة، ممثلون عن وزارات الصناعة، الداخلية، العدل، التجارة الداخلية. إلى جانب ممثلين عن قيادة الدرك الوطني.

وتناول الاجتماع تقييم مدى تنفيذ التوصيات المنبثقة عن الاجتماع الأول الذي عقد الإثنين، لدراسة الإجراءات الردعية العاجلة الكفيلة بالتصدي لظاهرة المضاربة. لاسيما تلك المسجلة بخصوص مركبة “دوبلو بانوراما” للعلامة الإيطالية فيات.

وفي هذا السياق، جدّد الوزير تأكيده على التزام الدولة، بكل مؤسساتها، بحماية المستهلك الجزائري من ممارسات لوبيات السمسرة والمضاربة. وضمان شفافية المعاملات في سوق السيارات.

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