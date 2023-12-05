إجراءات صارمة ضدّ الإعلاميين بِشأن نجل إبراهيموفيتش

فرض اتحاد السويد لِكرة القدم إجراءات صارمة على الإعلاميين، بِخصوص تدريبات فانسون إبراهيموفيتش ابن النّجم زلاتان إبراهيموفيتش.

وكان مدرب منتخب السويد لِصنف أقلّ من 15 سنة، قد وجّه مُؤخّرا الدّعوة إلى فانسون إبراهيموفيتش، لِتعزيز صفوف الفريق الوطني لِهذه الفئة.

وأعلم اتحاد الكرة السويدي وسائل الإعلام المحلّي والأجنبي، بِأنه يمنع إجراء المقابلات الصحفية مع فانسون إبراهيموفيتش. كما لم يسمح لهم سوى بِالتقاط صور من مكان بعيد في مركز التدريب، لِهذا اللاعب الفتي البالغ من العمر 15 سنة.

وفي أحدث تقرير لها بِهذا الشّأن، ذكرت الصّحيفة السويدية “فوتبال سكانالن” أن اتحاد الكرة المحلّي برّر هذه الإجراءات الصّارمة، بِرغبته في إبعاد فانسون إبراهيموفيتش عن الضّغوط، والعمل على تكوينه بِاحترافية، وبِشكل طبيعي تفاديا لِأيّ تأثير سلبي.

وبعيدا عن منتخب السويد لِصنف أقلّ من 15 سنة، ينشط فانسون إبراهيموفيتش في منصب متوسّط ميدان، ضمن نادي ميلان آسي الإيطالي للفئة ذاتها.