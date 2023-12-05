-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
عاجل
بيان هام من وزارة الصناعة حول مواد تخدير الأسنان
رياضة

إجراءات صارمة ضدّ الإعلاميين بِشأن نجل إبراهيموفيتش

الشروق الرياضي
  • 145
  • 0
إجراءات صارمة ضدّ الإعلاميين بِشأن نجل إبراهيموفيتش
ح.م
زلاتان إبراهيموفيتش رفقة نجله فانسون.

فرض اتحاد السويد لِكرة القدم إجراءات صارمة على الإعلاميين، بِخصوص تدريبات فانسون إبراهيموفيتش ابن النّجم زلاتان إبراهيموفيتش.

وكان مدرب منتخب السويد لِصنف أقلّ من 15 سنة، قد وجّه مُؤخّرا الدّعوة إلى فانسون إبراهيموفيتش، لِتعزيز صفوف الفريق الوطني لِهذه الفئة.

وأعلم اتحاد الكرة السويدي وسائل الإعلام المحلّي والأجنبي، بِأنه يمنع إجراء المقابلات الصحفية مع فانسون إبراهيموفيتش. كما لم يسمح لهم سوى بِالتقاط صور من مكان بعيد في مركز التدريب، لِهذا اللاعب الفتي البالغ من العمر 15 سنة.

وفي أحدث تقرير لها بِهذا الشّأن، ذكرت الصّحيفة السويدية “فوتبال سكانالن” أن اتحاد الكرة المحلّي برّر هذه الإجراءات الصّارمة، بِرغبته في إبعاد فانسون إبراهيموفيتش عن الضّغوط، والعمل على تكوينه بِاحترافية، وبِشكل طبيعي تفاديا لِأيّ تأثير سلبي.

وبعيدا عن منتخب السويد لِصنف أقلّ من 15 سنة، ينشط فانسون إبراهيموفيتش في منصب متوسّط ميدان، ضمن نادي ميلان آسي الإيطالي للفئة ذاتها.

مقالات ذات صلة
بن ناصر يُوضّح بِخصوص كأس أمم إفريقيا 2024

بن ناصر يُوضّح بِخصوص كأس أمم إفريقيا 2024

بالفيديو.. هالاند يثور على الحكم بسبب قرار غريب

بالفيديو.. هالاند يثور على الحكم بسبب قرار غريب

بِالفيديو: بونجاح يُسجّل وفريقه السد ينتظر “معجزة”

بِالفيديو: بونجاح يُسجّل وفريقه السد ينتظر “معجزة”

غلام يبعث رسائل إلى بلماضي وقد يكون مفاجأة “الكان”

غلام يبعث رسائل إلى بلماضي وقد يكون مفاجأة “الكان”

توبة يغيب لِهذا السّبب وحضوره “الكان” العاجي محلّ شكّ

توبة يغيب لِهذا السّبب وحضوره “الكان” العاجي محلّ شكّ

عمّورة يُسجّل لكن يخرج غاضبا من المدرب

عمّورة يُسجّل لكن يخرج غاضبا من المدرب

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد