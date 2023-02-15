إجراءات صارمة لمراقبة المغادرين للجزائر والوافدين

تخص الحجز والتسجيل وركوب المسافرين والمعابر الحدودية

قررت الجزائر إجراءات صارمة ودقيقة، تحدد معطيات الحجز والتسجيل وركوب المسافرين وكذا المعابر الحدودية المستعملة وكيفيات إرسالها من طرف الناقلين ومتعاملي الأسفار الجوية إلى الوحدة الوطنية لمعلومات الرّكاب قبل 24 ساعة من الرحلة وبعد 30 دقيقة من انطلاقها، وفق ما ورد في آخر عدد من الجريدة الرسمية.

ويهدف هذا القرار الوزاري المشترك، والموقع من قبل ممثل وزير الدفاع الوطني، الأمين العام اللواء محمد الصالح بن بيشة، وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية ابراهيم مراد، وزير المالية ابراهيم جمال كسالي، وزير العدل، حافظ الأختام عبد الرشيد طبي، وزير النقل كمال بلجود، إلى جمع معلومات ومعطيات الحجز (Record Name Passenger المعروفة اختصارا بـ PNR ومعطيات تسجيل وركوب الرّكاب وإرساله (Advanced Passenger Information) للوحدة إلكترونيا بصفة مؤمّنة، وهذا للذين يتأهبون للمغادرة والدخول أو العابرين للإقليم الوطني على متن وسيلة نقل جوي، وإذا تعلق الأمر برحلة جوية برمز مشترك بين ناقل أو عدة ناقلين متتاليين، تقع إلزامية إرسال معطيات API وPNR المذكورة أدناه على الناقل الجوي الذي يقوم بالرحلة.

وحسب المادة 3 من هذا القرار فإنّ معطيات PNR تتكون من العناصر الآتية: رمز مرجعي لملف الراكب، تاريخ الحجز/ إصدار التذكرة، تاريخ او تواريخ السفر، اسم ولقب وتاريخ الميلاد، عنوان وبيانات رقم الهاتف، العنوان الإلكتروني، طرق الدفع بما في ذلك عنوان الفوترة، المسار الكلي بالنسبة لملف الراكب المعني، معلومات بيانات كثيري السفر، وكالة السفر/ عون السفر، وضعية المسافر مثل التأكيدات، التسجيل، عدم حضور مسافر في آخر لحظة، دلالات تخص تقاسم ملف الراكب، ورقم التذكرة، تاريخ الإصدار، ذهاب عادي، تقسيم الأسعار، رقم المقعد وبيانات أخرى تخص المقعد، معلومات حول تقسيم الرمز، كل البيانات الخاصة بالأمتعة، عدد الرّكاب وأسماءهم الواردة في ملف الراكب، كل معلومة مسبقة حول الرّكاب التي تم جمعها، بيان كامل للتعديلات التي طرأت على معطيات السابق ذكرها.

أما معطيات API فتتكون وفق المادة 4 من العناصر الآتية: رمز مرجعي لملف الراكب، رقم ونوع وثيقة السفر المستعملة، الدولة أو الهيئة التي أصدرت وثيقة السفر، تاريخ انتهاء صلاحية وثيقة السفر، جنسية واسم ولقب وتاريخ الميلاد والجنس، نقطة العبور الحدودية المستعملة للدخول في الإقليم الجزائري أو الخروج منه، رمز النقل اي رقم الرحلة ورمز الناقل الجوي، تاريخ الرحلة، ساعة انطلاق ووصول وسيلة النقل، نقطة الركوب الأصلية والنزول النهائي للركاب، نقطة انطلاق ووصول الرحلة، وضعية الشخص الراكب، عدد ووزن وتحديد الأمتعة، رقم المقعد، العدد الكامل للأشخاص المنقولين، الرقم التعريفي للراكب.

وتشترط المادة 5 ارسال معطيات API وPNR من قبل الناقلين ومتعاملي الأسفار الجوية، طبقا لبروتوكولات وصيغ تحويل المعطيات المعدة وفقا للمبادئ التوجيهية لجمعية النقل الجوي الدولي ومنظمة الطيران المدني الدولي والمنظمة العالمية للجمارك.

وفي حالة وجود خلل تقني، يتعين تحويل معطيات API وPNR بكل وسيلة أخرى مناسبة على أن يتم التقيد بنفس المستوى الأمني، وفق المادة 6.

ويجب على الناقلين ومتعاملي السفر إرسال معطيات API وPNR إلى الوحدة ضمن الآجال الآتية: 48 ساعة قبل انطلاق الرحلة المبرمجة، وفي المرة الثانية 24 ساعة قبل انطلاق الرحلة المبرمجة، ومرة ثالثة عند إغلاق الرحلة واخرى رابعة بعد إغلاق الرحلة وكأقصى تقدير 30 دقيقة بعد إقلاع الطائرة، وفق المادة 7.

وإذا كان الولوج إلى معطيات وفق نظام يسمى API وPNR ضروريا لمواجهة تهديد معّين وحقيقي مرتبط بالدفاع والأمن الوطنيين يمكن للوحدة طلب كل حالة على حدى تحويل معطيات PNR خارج الآجال المحددة المنصوص عليها في المادة 7 أعلاه، مثلما تقرره المادة 8.

وتقوم الوحدة بإرسال رسالة نصية كإشعار بالاستلام للناقلين ومتعاملي الأسفار الجوية لتأكيد استلام معطيات واحترامهم التزاماتهم، حسب ما ورد في المادة 9.